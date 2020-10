Rétrogradation unilatérale

L’arrêt du 24 octobre 2018 de la cour du travail de Bruxelles (JTT 2020, p. 415) qui fait l’objet de la présente chronique est riche d’ enseignements sur la portée que peuvent avoir certains faits et certains écrits examinés sous le prisme de notions juridiques complexes comme la «cause» d’un acte et ce qui est connu dans le jargon comme un acte équipollent à rupture.

La vente de nippes

À cette occasion, un nouveau contrat de travail fut signé contenant une période d’essai de six mois pour cette nouvelle fonction et prévoyant qu’elle serait attribuée définitivement à l’intéressée si elle donnait satisfaction , à défaut de quoi elle reprendrait son ancienne fonction.

Les principes

Quelle cause?

La travailleuse plaidait que, si elle avait matériellement signé le dernier contrat, celui-ci n’avait en réalité pas de cause, car elle n’avait aucune raison d’accepter sa rétrogradation. Elle avait cru comprendre qu’il était indispensable de le signer pour conserver son emploi. Or, la conclusion de sa dernière évaluation ne faisait apparaître aucun point négatif relatif à son essai et il n’y avait de toute façon aucune raison de signer un nouveau contrat et de renoncer à sa nouvelle fonction.