Face à la grève du non marchand de ce 31 janvier, aux enjeux de santé publique et de société qui y sont directement liés, les hôpitaux académiques francophones (l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B), les Cliniques Universitaires Saint-Luc et le CHU de Liège) soutiennent les organisations syndicales.