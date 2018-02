Ruling de la commission avec limite à 20%, faut-il le respecter?

Ce ruling les valide si dans le plan cafeteria les warrants/options octroyés ne représentent pas plus de 20% de la rémunération. Au de-là, l’octroi est "disproportionné" et peut justifier une requalification en rémunération sur pied de l’article 344 CIR92 (disposition anti-abus).

Plusieurs spécialistes ont rapporté cette décision et l’impossibilité d’encore octroyer des warrants au-delà de cette limite de 20%, mais sans critique de fond. Or, les décisions du SDA visent à protéger le contribuable en liant le fisc . Ainsi, en cas d’octroi de warrants/options pour moins de 20%, le fisc ne peut pas disqualifier en tout cas sur base de la valeur. Mais cette décision ne lie ni les contribuables, ni, surtout, les juges.

Notons que la loi du 26-3-1999 ne fixe aucun seuil au-delà duquel elle ne trouverait plus à s’appliquer et donc, par conséquent, l’exemption de sécurité ne jouerait plus.

La loi du 26-3-1999 ne fixe aucun seuil au-delà duquel elle ne trouverait plus à s’appliquer et donc, par conséquent, l’exemption de sécurité sociale ne jouerait plus. Donc en fixant un seuil, le SDA ajoute une condition à la loi. Ce qui est éminemment critiquable. Mais en plus, comment ce seuil a-t-il pu être fixé vu le silence de la loi?