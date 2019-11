Sam Knights "Si des lois sont injustes, nous avons le droit de les casser"

La toute première action massive d’Extinction Rebellion été organisée depuis votre appartement, il y a un an. Depuis lors, l’expression " fin du monde " est de plus en plus souvent employée. A partir de quand avez-vous jugé qu’il était pertinent de l’utiliser ?

Lorsque j’ai lu le dernier rapport du GIEC sur l'évolution du climat, en 2018, où ils prévenaient sur les conséquences d’un réchauffement supérieur à 1,5° par rapport à l’ère pré-industrielle. Pour moi, cela a agi comme un réveil, m’a fait comprendre ce que j’ignorais depuis si longtemps. C’est un moment de ma vie où j’ai compris que je devais me lever, prendre des notes, regarder les faits scientifiques, et trouver des réponses proportionnées à ces faits. Mes recherches et lectures m’ont vraiment effrayé, voire bouleversé.

Dans un contexte mondial où les démagogues et les populistes ont de plus en plus de pouvoir, cette crise est fortement liée au changement climatique. Prenons la crise des migrants : s’ils fuient, c’est parce que leur maison est devenue inhabitable. Or, nous verrons de plus en plus de migrations de grande ampleur dans les années à venir, en raison de changement climatique. L’Europe est en train de devenir une forteresse, et cela risque d’entraîner de plus en plus de violations des droits humains, avec une diabolisation des réfugiées. Nous avons une responsabilité morale pour trouver dès à présent des solutions.