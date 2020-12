Série TV: "De Croown"

Épisode 1: automne 2020, le couronnement. Alexander, l’histoire d'un homme qui ne voulait pas entrer en politique et qui est nommé Premier ministre. Première image: nu sur une peau de mouton, Alexander sourit. Il ignore encore que, naissant à Vilvoorde, la ville de Jean-Luc Dehaene, devenir le Premier du pays n’est plus une option, c’est un destin, une obligation, un minimum.

Episode 3: mars 2021. Alexander est poursuivi pour plagiat et il passe aux aveux sur le plateau d’"On n’est pas des pigeons". Les 3 phrases lancées lors des comités de concertation: "Si la solution n’est pas adaptée à la situation, adaptez la situation à la solution", "Quand on ne sait pas où l’on va, il faut y aller le plus vite possible!" ou encore celle adressée aux coiffeurs: "Pour qu’il y ait moins de mécontents, il faut tout le temps taper sur les mêmes! ", il les a copiées sur la série animée, les Shadoks.