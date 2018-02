Si je ne peux pas me rendre au travail en raison de la neige, ai-je droit à mon salaire?

Le principe est qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire d'un événement imprévisible et indépendant tant de la volonté de l’employeur que du travailleur rendant impossible, temporairement ou définitivement, en partie ou totalement, l’exécution du contrat, les obligations de chacun sont suspendues. Ainsi, le travailleur n’a plus l’obligation de travailler et l’employeur n’a plus l’obligation de lui payer son salaire. Une grève, une tempête de neige, l’incendie des bâtiments affectés à l’occupation (par exemple lors d'une émeute), sont ainsi des cas de force majeure.