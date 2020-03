Si l'économie américaine souffre, ce n'est pas qu'à cause du Covid-19...

Deux géants industriels américains ont accumulé les problèmes ces derniers mois. General Motors (GM) et Boeing. Si l'activité industrielle américaine souffre, ce n’est donc pas seulement la faute du Coronavirus ou de la guerre commerciale...

Les chiffres de l’activité industrielle américaine ont été perturbés ces derniers mois par des chocs importants, en plus de la perte de vitesse du commerce international due à la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis depuis le début 2018. Ces chocs proviennent notamment de deux géants industriels : General Motors et Boeing.

GM en quête de stabilité

Senior Economist ING Belgique

GM a connu en septembre et octobre 2019 ses grèves les plus importantes depuis 2007. Alors que la confiance était au plus haut, ces grèves étaient symptomatiques. Les ventes d’automobiles ont baissé de 11% et 9,7% respectivement en 2018 et 2019, et la part de marché de GM a continué de baisser aux États-Unis : GM a perdu environ 10 % de parts de marché aux États-Unis par décennie (d’environ 45% en 1980 et 35% en 1990, à 28% en 2010 pour environ 19% l’an dernier). Cela met la pression sur les salaires et les conditions de travail, qui étaient d’ailleurs au centre de l’action sociale. En tout cas, le fait que les chaînes de production aient tourné au ralenti pendant plusieurs semaines n’est pas étranger à la baisse de régime de la production industrielle américaine à la fin 2019.

Boeing fait face à un autre type de problème

Si les problèmes de GM sont comparables à ceux que rencontrent d’autres grands groupes automobiles face aux défis technologiques posés par la voiture électrique ou les perturbations de leurs chaînes de production internationales, les problèmes rencontrés par Boeing ont des sources presque exclusivement internes : les enquêtes doivent encore déterminer comment le manque de contrôle interne et une stratégie trop rapidement mise en place face à Airbus sur le marché des moyen-courriers a pu mener à la mort 346 personnes.

En attendant, le (second) crash du 10 mars 2019, a cloué au sol la flotte de 387 modèles 737Max dont Boeing fabriquait encore 52 unités par mois au début de 2019 et qui attendent désormais leur " re-certification ". Cette suspension a affecté 59 compagnies et 8600 vols par semaine, diminuant durablement la confiance des compagnies et des passagers dans la marque. En avril 2019, Boeing a ralenti la production de 52 à 42 unités par mois et a décidé (en février 2020) d’arrêter la production, faute de commandes : en 2019, l’entreprise a enregistré plus d’annulations de commandes que de commandes. Ce ne sera pas sans conséquence sur l’activité : la production industrielle américaine était déjà en baisse de 0,3% en janvier, avant que le coronavirus soit évoqué.

Ce que pèse Boeing

Boeing compte 153.000 travailleurs qui ne sont que la partie émergée de l’iceberg.

Boeing compte 153.000 travailleurs qui ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Si Boeing compte pour environ 5% de la production industrielle totale, c’est qu’il règne sur un écosystème de 680 sous-traitants qui constituent la grande majorité du secteur aéronautique américain. Ce dernier compte 525.000 travailleurs (0,3% de l’emploi américain total), dont près de la moitié (43%) travaillent pour des entreprises de moins de 1000 salariés. Ces petites entreprises ont beaucoup investi ces dernières années pour permettre à Boeing de faire passer sa production de 32 avions de type 737 par an en 2009 à 52 737Max au début 2019. Ces investissements, faits avec un rendement qui semblait raisonnablement prévisible, ne pourront pas être amortis facilement si le gel de la production se prolonge et que les 387 appareils existants ne reprennent pas leurs vols en toute sécurité.

Triple impact économique

Le risque de faillites multiples a plusieurs impacts. Premièrement sur les investissements, déjà en baisse dans d’autres secteurs (notamment pétrolier) : même si la production reprend (les producteurs s’attendent à un redémarrage à hauteur de 20 unités par mois en avril, pour atteindre 30 unités par mois en décembre si une " re-certification " se précisait pour la fin de l’année), elle sera trop faible pour justifier de nouveaux investissements avant un certain temps. Deuxièmement sur la consommation : les 525.000 travailleurs du secteur représentent une masse salariale de 16,2 milliards d’USD (soit 0,1% de la consommation privée). Autant de consommateurs qui restent prudents face à l’incertitude. Troisièmement, sur les exportations : le matériel de transport est la première exportation américaine alors que la demande extérieure subit déjà le choc négatif du coronavirus.