Si seulement on écoutait (davantage) les entrepreneurs...

Giles Daoust appartient à cette dernière catégorie. Quoique. Il fait en réalité plutôt figure d’OVNI. Car loin d’être seulement le "fils de", le CEO de Daoust Interim cumule les casquettes dans un registre qui paraît bien éloigné de sa formation initiale à la Solvay Business School. Patron d’une société de production audiovisuelle, il met notamment en scène le célèbre Ommegang sur la Grand-place de Bruxelles. Auteur de plusieurs scénarios de films et de BD, il est aussi l’un des fondateurs de la toute jeune chaîne de télévision, LN24. Le voici qui publie prochainement un petit recueil basé en partie sur les chroniques qu’il écrit régulièrement dans l’Echo et pour Bruxelles Metropole.

Car comme il l’explique fort à propos, "l’esprit d’entreprendre connaît un véritable âge d’or. L’humanité n’a sans doute jamais connu une époque aussi disruptive. Les Steve Jobs, Jeff Bezos et autres Elon Musk changent le monde comme aucun gouvernement n’est plus capable de la faire. Pourquoi? Parce qu’à l’inverse du monde politique qui se noie dans des législations de plus en plus labyrinthiques, les entrepreneurs disposent d’une liberté de penser et d’agir que les gouvernements n’ont plus".