Sophie, MR supérieure

Vous avez senti ce vent de liberté lors du conseil de sécurité de mercredi? Nous sommes passés sans aucun détour de « Tout ce qui est interdit n’est pas autorisé » (dixit Sophie Wilmès au printemps) à « Ce n’est plus interdit mais strictement déconseillé »! Du coup, je respire tellement mieux. Et puis les bulles à 5 éclatent. Enfin un p’tit peu, si j’ai bien tout compris… Remarquez, c’était intenable! Même Jésus, en son temps, n’aurait pas respecté la règle. Vous imaginez le fils de Dieu lançant un Doodle pour organiser sa Dernière Cène et ne pouvant sélectionner que 5 apôtres sur 12?