Sorti renforcé de plusieurs crises, l’euro doit à présent mieux booster l’activité économique

L’euro, sous forme de pièces et de billets, fêtera ses 20 ans, ce samedi 1er janvier. La monnaie unique européenne doit continuer à favoriser l’intégration de la zone euro sur le plan économique.

Demain, cela fera vingt ans que quelque 300 millions d'Européens ont tenu en main pour la première fois une toute nouvelle monnaie, l'euro. De Lisbonne à Athènes en passant par Helsinki, les citoyens pouvaient retirer des billets en euros à leurs distributeurs locaux, faire leurs courses avec des pièces en euros et se rendre à l'étranger sans devoir changer de l'argent.

Passer de douze devises nationales à l'euro a constitué une opération unique dans l'histoire: la Banque centrale européenne (BCE) a imprimé plus de 15 milliards de billets en euros et environ 52 milliards de pièces ont été frappées avant le 1er janvier 2002.

S'appuyant sur l'extension du marché unique, l'euro est devenu l'une des réalisations les plus concrètes de l'intégration européenne, au même titre que la libre circulation des personnes, le programme Erasmus d'échange d'étudiants ou la suppression des frais d'itinérance au sein de l'Union européenne (UE).

L'euro reflète une identité européenne commune, symbole d'intégration en tant que garant de la stabilité et de la prospérité en Europe.

Nous, ministres des Finances et membres de la Commission européenne orientant la politique économique de la zone euro, faisons collectivement le bilan des vingt dernières années et recensons certaines priorités pour l'avenir de notre monnaie commune.

Pari monétaire réussi

Il n'est pas exagéré de dire que les vingt premières années de l'euro ont été riches en événements.

Depuis le vif enthousiasme de ses débuts, l'euro est devenu la deuxième monnaie la plus utilisée au monde. Notre monnaie commune reste extrêmement populaire — environ 80 % des citoyens considèrent que l'euro est positif pour l'UE — et la zone euro a continué de s'élargir, des 11 premiers membres à 19 pays aujourd'hui, et d'autres sont en voie d'y adhérer dans les prochaines années.

Ces progrès ont été réalisés en dépit de défis majeurs. Certains étaient sceptiques quant au projet dès ses débuts.

Quand le projet a commencé à mûrir, les États membres et les institutions ont davantage pris conscience que l'architecture de l'euro n'avait à l'origine pas été conçue pour absorber le choc sismique de la crise financière mondiale et de la crise de la dette souveraine qui s'en est suivie. Cela a entraîné la réforme du cadre de gouvernance de la zone euro, la création d'un mécanisme de soutien conjoint pour les pays en détresse financière, ainsi que la mise en place d'un système de surveillance commun pour les banques européennes: le constat qu'il convenait de trouver une solution dans le cadre d'une meilleure coordination et d'une intégration approfondie.

Les crises financières précoces ont permis à l'euro de mûrir et de renforcer son rôle international.

Ces crises précoces ont permis à l'euro de mûrir et de renforcer son rôle international. Nous avons également tiré des enseignements précieux qui se sont avérés utiles lors de la pandémie actuelle: sa nature transfrontière a mis en évidence à la fois l'importance de notre interdépendance et la force de notre unité.

Lorsque l'ampleur de la crise du Covid-19 est clairement apparue, la réaction a été bien plus rapide, plus résolue et plus coordonnée que lors des chocs précédents. Tandis que les systèmes fiscaux et de protection sociale existants œuvraient à amortir les répercussions économiques, l'UE a pris des mesures sans précédent pour protéger davantage les vies et les moyens de subsistance, en complément des politiques monétaires de soutien de la BCE. Dans le cadre de notre réponse collective, nous avons mis en œuvre le programme d'assistance financière SURE, qui a contribué à protéger quelque 31 millions d'emplois, ainsi que le plan inédit de relance pour l'Europe — Next Generation EU.

Vue en plein écran Vincent Van Peteghem, ministre belge des Finances, et à ce titre, membre de l'Eurogroupe, signataire de cette carte blanche. ©Photo News

Notre réponse stratégique coordonnée, associée au déploiement des vaccins contre le Covid-19, a aidé la zone euro à rebondir rapidement après les effets économiques de la pandémie. En outre, l'apport d'une aide financière et en matière de liquidité avait pour but de limiter les risques de dommages à long terme afin que nos économies puissent rapidement rattraper le retard accumulé.

Les vingt prochaines années

Nous avons accompli beaucoup de choses au cours des vingt premières années de l'euro, mais nous avons encore des efforts à faire.

Nous devons soutenir le rythme de l'innovation et promouvoir le rôle international de l'euro. L'euro lui-même doit être adapté à l'ère du numérique. C'est la raison pour laquelle nous soutenons les travaux menés actuellement par la Banque centrale européenne sur une forme numérique de notre monnaie et que nous y contribuons.

Dans le même temps, la zone euro doit être encore renforcée. Nous avons établi des bases solides pour notre système bancaire européen, mais nous devons poursuivre nos travaux pour renforcer notre union bancaire et ouvrir de nouvelles possibilités de relance et de croissance économiques. Il en va de même pour nos marchés de capitaux: nous devons prendre des mesures décisives pour améliorer les moyens par lesquels les investissements et l'épargne privés circulent dans le marché unique pour fournir aux entreprises, y compris à nos PME, un financement dont elles ont grandement besoin et, par voie de conséquence, créer de nouvelles perspectives d'emploi.

Nous devons investir massivement et durablement dans nos citoyens, nos infrastructures et nos institutions.

Les niveaux d'investissement sont trop faibles depuis trop longtemps: nous devons investir massivement et durablement dans nos citoyens, nos infrastructures et nos institutions. Associé à des politiques budgétaires responsables et à la contribution du secteur privé, l'instrument Next Generation EU jouera un rôle capital pour mener à bien nombre de réformes et d'investissements nécessaires. Il représente la meilleure voie qui s'offre à nous pour dynamiser notre potentiel de croissance, améliorer nos niveaux de vie et relever les défis cruciaux auxquels l'humanité est confrontée.

Nous devons également garantir la viabilité des finances publiques dans un contexte de vieillissement de la population. Dans le cadre de la révision de nos règles budgétaires communes, nous devons garantir que les politiques budgétaires et économiques de la zone euro soient adaptées à leur finalité dans un environnement en mutation et permettent de relever les futurs défis.

Faisons de notre monnaie le symbole de notre engagement en faveur d'un avenir prospère, durable et inclusif pour les prochaines générations.

Notre monnaie commune constitue une entreprise collective sans précédent et témoigne de l'unité qui sous-tend notre Union.

Alors que le monde se remet de la pandémie, nous devons désormais conjuguer nos efforts et mettre en commun nos ressources pour tirer parti des avantages d'un monde en transformation numérique rapide et pour répondre à l'urgence climatique. Aucun de ces défis ne peut être relevé si les pays agissent isolément. L'euro est la preuve de ce que nous sommes capables de réaliser lorsque nous travaillons ensemble — pour les vingt prochaines années, faisons de notre monnaie le symbole de notre engagement en faveur d'un avenir prospère, durable et inclusif pour les prochaines générations.