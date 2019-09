Soumettre les GAFA à un impôt particulier en Belgique, une fausse bonne idée?

Deux lignes de conduite existent: une première est cet impôt sui generis de 3% sur le chiffre d’affaire digital réalisé dans le pays par les GAFA et autres grandes entreprises. Une seconde est une réforme des règles permettant d’imposer les sociétés étrangères pour leur activités digitales en Belgique.

L’imposition des GAFA défraye l’actualité fiscale et politique. Le sujet est revenu sur la table lors du dernier G7.

Pour illustrer le problème, prenons l’affaire Google tranchée par la Cour d’Appel de Paris : la société Google Ireland Ltd. encaisse en Irlande les sommes que lui payent les entreprises diffusant des annonces publicitaires auprès des internautes en utilisant le service "AdWords". Ces clients concluent avec elle des contrats leur permettant d’accéder à ce service, soit directement en ligne, soit après contact avec les salariés de la SARL Google France dont le siège est en France.

Google contesta l’imposition sur base de la convention préventive de la double imposition conclue entre les deux pays et obtint gain de cause devant la Cour d’Appel de Paris en avril 2019 après avoir déjà prévalu devant le tribunal. Notons que Google France paie de l’impôt en France comme prestataire de services à Google Irlande.

Vers un impôt national

Face à cette situation le consensus existe qu’il faut réformer les règles internationales afin d’assurer l’imposition des bénéfices réalisés et de répartir différemment l’impôt perçu entre les pays.

La Commission européenne a tenté sans succès – opposition des pays scandinaves à côté de l’Irlande et de Luxembourg — au printemps 2018 de soumettre à court terme les sociétés de la Silicon Valley à un impôt de 3% sur leurs ventes en Europe sans qu’il n’y ait besoin de démontrer l’existence d’un établissement stable.

Plusieurs pays dont la France, le Royaume-Uni et l’Espagne ont ensuite entamé un processus législatif visant à créer un impôt national semblable à cette proposition après l’échec subi. L’OCDE qui, pour sa part, se concentre sur une solution à long terme étudia également la question et publia deux rapports en 2015 et 2018, sans toutefois conclure.