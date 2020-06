Soyons attentifs à la mise en garde d'Emmanuel Macron

Le climat de tensions et ces actes de vandalisme n'ont pas manqué de faire réagir le président français qui dans une allocation a rappelé solennellement que : " La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son Histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres et ne déboulonnera pas de statues.

Les Etats-Unis ont connu une série de manifestations et d'émeutes suite à la mort tragique de Georges Floyd ces dernières semaines. Ces émeutes ont également été émaillées d'une série d’actes de vandalisme et de déboulonnage de statues de personnages historiques américains controversés. Comme lors de la vague #MeToo, nous avons assisté à l'importation du débat américain en Europe et de nombreuses dégradations de monuments ont eu lieues.

Aymeric de Lamotte Avocat et Conseiller communal MR à Woluwe-Saint-Pierre

Ce climat de tensions et ces actes de vandalisme n'ont pas manqué de faire réagir le président français qui dans une allocation a rappelé solennellement que : " La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son Histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres et ne déboulonnera pas de statues. " Face à ces ministres, le président a été encore plus véhément, comme le rapporte le quotidien Le Monde : " Le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l’ethnicisation de la question sociale en pensant que c’était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. ". Essayons de décrypter ce qu'a voulu exprimer le président Emmanuel Macron par ces propos.

Théorie universitaire éloignée de la réalité

Emmanuel Macron n’évoque pas la culpabilité du monde universitaire par hasard. Il est vrai que le mouvement philosophique de la French theory, importé aux Etats-Unis dans les années 70 et qui revient en boomerang en Europe aujourd’hui, a, entre autres, contribué à installer un manichéisme, entre dominants et dominés, entre coupables absolus et victimes ontologiques. Il a ainsi participé à transformer la théorie marxiste de la lutte des classes en lutte raciale, souvent appelée social justice. En effet, les distinctions raciales avaient été progressivement abolies et étaient même devenues taboues suite aux abominations du XXe Siècle commises en son nom. C'est d'ailleurs cette volonté de dépasser les clivages raciaux qui avait poussé, en 2018, le président Hollande de faire voter à l'assemblée nationale le retrait du mot "race" de la constitution française.

Cependant, aujourd'hui, on constate que le monde universitaire européen et belge en particulier milite pour la réintroduction d'une approche racialiste des phénomènes sociaux. En effet, sous l'influence d'auteurs américains, tel que Kimberlé Crenshaw, une approche dite " intersectionnelle " est mise en avant qui se prétend étudier les rapports sociaux sous le seul prisme du genre et de la race, et ainsi participe à la renaissance des distinctions ethniques.

Vue en plein écran Rajae Maouane ©Photo News

C'est d'ailleurs de cette approche universitaire dont se revendiquent certaines personnalités politiques belges. Ainsi, la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane, évoquait l’autre jour à la radio l’existence d’un " privilège blanc " pour expliquer la non-élection de Zakia Khattabi en tant que juge à la Cour constitutionnelle. Il est clair que cette prétendue raison est totalement inexacte et que c'est davantage l'absence de qualification et le militantisme zélateur de cette dernière qui a effrayé les sénateurs. Par ses propos, la co-présidente d'Ecolo donne à penser qu’il y aurait une discrimination systémique à l'égard de certaines personnes de par leur origine, souvent appelé " racisme systémique ".

Théorie en vogue dans la jeunesse

Cette rhétorique est en vogue dans une jeunesse désenchantée en quête de sens et d'idéal qui trouve là un combat à mener et pense ainsi marcher dans les pas des révolutionnaires d'antan qui ont permis les progrès sociaux que dont nous bénéficions aujourd'hui. Ainsi, dès la sortie de rhétorique et l'arrivée à l'université, certains jeunes sont poussés vers la voie du ressentiment, de la haine de soi. Cela explique pourquoi une adolescente de 18 ans a pu récemment écrire dans la Libre Belgique qu’elle avait honte d’être blanche. Si d'aucuns disent que l'âge permet de comprendre la complexité du monde, on comprend mieux pourquoi une théorie fondée que sur le genre et la race trouve un tel écho dans la jeunesse.

Bien sûr, il existe des cas bien déterminés d’injustice ou de discriminations dans l'accès au logement, à l'emploi, dans la police et dans la société en général. Il appartient alors à la Justice de faire son travail ; et on peut légitimement plaindre le fait que le politique ne lui alloue pas assez de moyens. On peut aussi envisager de mener des politiques publiques ciblées.

Mais, comme l’écrit Corinne Narassiguin, femme noire – dommage qu’il faille le préciser -, secrétaire nationale à la coordination du PS français, dans le quotidien Le Monde, plaquer le concept de " privilège blanc " en Europe – traduction du " white priviledge " américain - est une ineptie et un non-sens historique[1]. Tout simplement car il ne rend pas compte de la réalité : des Noirs ou des " personnes racisées " - je refuse cette expression, je l’emploie pour la bonne compréhension du propos – s’en sortent très bien en Europe tandis que des milliers de blancs vivent dans la misère.

Les dangers de la construction d’un modèle racialiste

Cette vision racialiste de la société est dangereuse pour plusieurs raisons.

D’une part, comme il a été dit, elle construit une séparation artificielle entre les individus sur la base de leur race. Cette dichotomie arbitraire introduit l’image fausse que tous les Blancs sont riches et racistes et les Noirs pauvres et opprimés. D’autre part, ce retour de la race fragilise et fragmente le vivre-ensemble. Elle génère une assignation identitaire sur fond de ressentiment. Elle pourrait déboucher sur une forme de ségrégation sociale. Emmanuel Macron va même jusqu’à employer le terme " sécession ".

Les revendications " décoloniales " ne connaîtront pas de limites et vont virer en véritable épuration culturelle de l’Occident.

Ensuite, c’est une logique infernale qui ne s’arrête jamais. On le constate au regard des tentatives de déboulonnage tout azimut ces derniers jours. Tout personnage de l’Histoire qui n’est pas irréprochable à nos yeux contemporains est mis à bas comme l’a été Winston Churchill, pourtant grand vainqueur du nazisme. Une statue de Gandhi a été vandalisée la semaine passée en raison de ses écrits douteux pendant sa période sud-africaine où il milita pour que les Indiens puissent bénéficier d'une entrée séparée des Noirs aux bureaux de poste. Demain, ce sera les effigies de De Gaulle, Charlemagne et Jules César et puis ce sera les arts, le cinéma et la littérature. Une pièce d'Eschyle à la Sorbonne a été censurée pour cause de grimage noir considéré comme raciste. Les revendications " décoloniales " ne connaîtront pas de limites et vont virer en véritable épuration culturelle de l’Occident.

C'est contre ce danger que s'est élevé le président français. En effet, l’Europe continentale s’est inspirée du modèle français qui promeut une vision universaliste de la société. Selon cette conception, l'Etat ne connait pas de distinction de race, de genre et d'origine entre ses citoyens, mais se fonde sur les valeurs universelles de liberté, d’égalité et de fraternité.