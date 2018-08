Soyons réalistes, recommençons à rêver

Peu de place aujourd’hui à l’optimisme. À la télé, dans les journaux, sur nos smartphones, il devient difficile de s’extraire du climat angoissant et omniprésent sur l’état de notre société. Pourtant, d’autres grilles de lecture existent.

Maroussia Klep

Productrice, réalisatrice et journaliste chez Impact Storytelling, membre du Groupe du Vendredi

"Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez", observent Jacques Lecomte et Steven Pinker, à la une du Courrier international de ce mois, qui énumèrent nos progrès récents: déclin de la violence mondiale et de la mortalité infantile, diminution des taux d’extrême pauvreté, accroissement de l’espérance de vie et du taux de scolarisation des filles. Comment dès lors expliquer la tendance actuelle à accentuer ce qui va mal?

Certes, la conjoncture économique offre peu de perspectives réjouissantes. Si l’illusion de profit perpétuel faisait encore rêver hier, les Trente Glorieuses sont à présent bel et bien révolues. Notre rythme de vie n’est plus tenable. Faute d’alternatives, nous continuons pourtant d’avancer avec des œillères; aveugles à l’épuisement des ressources sur lesquelles repose le système; inquiets d’avoir à partager nos privilèges pour plus d’égalité; noyant enfin un manque de sens dans la consommation et le plaisir immédiat. Pire, l’absence de perspectives désirables résout certains à se tourner vers les porte-parole du populisme ou de l’extrémisme.

Où sont les alternatives?

C’est vrai, nous avons aujourd’hui de gros défis à relever. C’est vrai, la superpuissance développée par l’Homme sur la planète, couplée à la rapidité de transmission permise par les nouvelles technologies, rend ces défis probablement plus globaux et préoccupants qu’ils ne l’ont été dans le passé.

Mais s’alarmer ne suffit pas. Sans proposition concrète ou voie d’amélioration, les critiques s’essoufflent vite. Le changement climatique en est l’exemple: il y a quelques années, les projections effrayantes ont permis de donner le signal d’alarme et de mobiliser les foules. Puis les graphiques apocalyptiques ont commencé à lasser. Et à décourager. Ce manque de discours engageant ne touche pas seulement les "écolos": l’Europe s’insurge contre le Brexit, mais quelle vision d’avenir offre-t-elle à ses membres? Les politiques et les médias s’affligent face à Trump et ses électeurs, mais qui leur a proposé une alternative suffisamment forte et séduisante à la promesse de rendre leur existence "Great again"?

Même au cinéma et dans les séries télé, les dystopies abondent, qui exacerbent les dérives de la société actuelle. Si ce n’est par le terrorisme ou l’afflux de réfugiés, la planète finira bien par imploser de chaleur, après que la race humaine ait été exterminée par des robots… suite au prochain épisode.

Exploration des possibles

Le diagnostic est là: notre société souffre aujourd’hui d’une carence aiguë en utopies. Même ce terme, autrefois synonyme d’aventure, suscite désormais les appréhensions: "Une idée naïve, irréaliste, voire dangereuse. Pensez aux dérives récentes d’utopies concrètes telles le communisme…" Pourtant, l’utopie n’a vocation à être ni un programme politique, ni un manuel d’utilisation. Elle est une exploration des possibles. Avant tout, elle stimule des qualités essentielles à l’être humain: sa capacité à rêver et à espérer. Visez la lune car, même en cas d’échec, vous atterrirez dans les étoiles, ajouterait Oscar Wilde.

Bonne nouvelle: pas besoin pour cela d’attendre le prochain Luther King! Elles sont là, visibles à qui veut les voir, des utopies qui mûrissent un peu partout et célèbrent des valeurs telles que la solidarité et le respect de tout être vivant. La proposition d’un revenu universel, jugée aberrante il y a quelques années, est aujourd’hui discutée au World Economic Forum à Davos. Après des siècles d’asservissement, une majorité de femmes peut enfin décider de leur vie dans la plupart des pays occidentaux. Au Brésil, des forêts entières sont replantées, qui remplacent inlassablement celles que nous détruisons. De nouveaux indicateurs de richesse émergent, qui intègrent l’écologie et le bonheur dans leurs calculs. Certaines entreprises et institutions précurseures se transforment vers des modèles de responsabilité partagée afin de donner à leurs membres la possibilité d’exploiter leur potentiel. Enfin, en Europe, pendant que les gouverneurs s’affrontent, des citoyens se substituent à l’État pour loger et accueillir des réfugiés fuyant les guerres.

Grâce à internet, ces graines d’utopies se rassemblent et grandissent aujourd’hui plus facilement. Peut-être les leaders, les médias et les artistes seront-ils sensibles à ces aspirations. Peut-être parviendrons-nous ensemble à réinsuffler l’espoir avant d’être face au mur. Ou peut-être sera-t-il nécessaire de traverser une nouvelle crise afin de laisser émerger le nouveau.