Succession de contrats de travail à court terme: rien ne sert de ruser

Lorsque des contrats à durée déterminée et des contrats de remplacement se succèdent, il y a lieu, selon la Cour constitutionnelle, d’appliquer les règles relatives aux contrats à durée indéterminée à l’égard du travailleur concerné.

La loi sur le contrat de travail privilégie les contrats à durée indéterminée et se méfie des situations où des contrats de travail à court terme se succèdent. Ainsi, la loi n’autorise les contrats à durée déterminée successifs que si leur nombre est limité, que la durée de chaque contrat est d’au moins trois mois et que la durée totale des contrats ne dépasse pas deux ans. À défaut, l’employeur et le travailleur sont censés avoir conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée (art. 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).