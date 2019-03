TOB sur mon portefeuille à l'étranger

Si elle ne trouve pas de justification suffisante, cette différence de traitement pourrait constituer une discrimination contraire à la Constitution ou aux principes européens de libre prestation de services ou de libre circulation de capitaux. Pour être justifiée, elle doit reposer sur un critère objectif, ne pas être disproportionnée et poursuivre un but légitime qui ne puisse pas être atteint par des moyens moins attentatoires aux principes fondamentaux.

Un régime protectionniste

En l’occurrence, la réforme visait à mettre fin à la concurrence déloyale qui existait entre intermédiaires belges et étrangers. Seulement, la réforme pourrait outrepasser son objectif. Ses détracteurs lui reprochent d’avoir inversé la balance puisque dans sa tournure actuelle, la législation TOB incite les Belges à ne faire appel qu’à des intermédiaires belges tant "il serait nettement plus risqué, plus coûteux et excessivement plus lourd sur le plan administratif pour un ressortissant belge de faire appel à un intermédiaire professionnel étranger". Selon le plaignant, le but de la réforme n’aurait pas été atteint car au lieu de mettre fin à une concurrence internationale déloyale, elle aboutirait à un régime protectionniste de l’État belge.