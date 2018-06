Terminées les études ? C'est ce que vous pensiez !

Peu de Belges s’adonnent à l’apprentissage tout au long de la vie. Nous continuons en effet de préférer un environnement d’apprentissage traditionnel - un enseignant en tête de gondole et des élèves physiquement présents. Il est pourtant urgent que les entreprises réagissent et fournissent des plate-forme d’apprentissage en ligne riche et conviviale qui rendront plus efficace l’apprentissage tout au long de la carrière.

Par Bob Vanstraelen

Salesforce

C’est reparti ! Fin juin des dizaines de milliers d’étudiant(e)s pousseront un soupir de soulagement: "Enfin diplômé(e)!".

Mais j’ai une mauvaise nouvelle pour quiconque croirait qu’il ou elle en a pour autant terminé, une fois pour toutes, avec l’apprentissage: vos études ne sont jamais terminées. Celui ou celle qui démarre aujourd’hui dans son premier job devra - à un rythme plus soutenu que jamais - se former pour le restant de sa vie professionnelle. Et même au-delà.

L’apprentissage tout au long de la vie est essentiel pour préserver sa propre pertinence sur le marché du travail. A l’heure de la quatrième révolution industrielle et à la lumière de l’avènement de l’intelligence artificielle, les compétences numériques ne sont plus un luxe superflu. Les emplois actuels disparaissent ou se transforment. De nouveaux métiers voient le jour. L’enseignement est un moyen parmi d’autres pour convertir ces défis en opportunités.

Formation scolaire dépassée

Selon une enquête que nous avons nous-mêmes réalisée, de nombreux salariés belges craignent que leur formation scolaire ne les arme plus suffisamment pour le marché du travail de demain.

Mais, pour les écoles et les universités, il est difficile d’anticiper les évolutions du marché du travail. Compte tenu du rythme auquel ce dernier évolue désormais, la date de péremption d’une formation, quelle qu’elle soit, est dépassée plus rapidement qu’elle ne l’a jamais été par le passé.

7% . Une enquête européenne d’Eurostat révèle que seulement 7% des Belges âgés de 25 à 64 ans s’adonnent à l’apprentissage tout au long de la vie. Un score qui place la Belgique parmi les pays les plus à la traîne en Europe.

Nous devons nous faire à l’idée que même les meilleures formations ne nous seront plus d’une réelle utilité que quelques années.

A l'heure où une technologie piaffe d'impatience d'évincer telle autre, il est plus qu'évident que nous devons nous former en continu, tout au long de notre carrière. Toutefois, une enquête européenne d'Eurostat révèle que seulement 7% des Belges âgés de 25 à 64 ans s'adonnent à l'apprentissage tout au long de la vie. Un score qui place la Belgique parmi les pays les plus à la traîne en Europe.

Les salariés eux-mêmes doivent se montrer ouverts à des formations complémentaires mais les employeurs, de leur côté, doivent leur en donner le temps, la latitude et les moyens nécessaires.

En formant mieux leurs collaborateurs, ils améliorent leur indéfectibilité tout en renforçant la qualité de leurs propres produits ou services.

Un chef d’entreprise sagace n’attend pas que ses salariés viennent lui demander des formations pertinentes. L’apprentissage tout au long de la vie est une composante indispensable de l’ADN d’une société. Pensez par exemple à l’offre de formations en-ligne, grâce auxquelles les salariés peuvent acquérir, en permanence, des compétences supplémentaires dans tous les domaines possibles et imaginables.

Sortir les Belges des salles de classe

Par ailleurs, la Belgique, plus que d’autres pays, fait face à un autre obstacle. La majorité des Belges continuent en effet de préférer un environnement d’apprentissage traditionnel - un enseignant en tête de gondole et des élèves physiquement présents dans un local de classe - à des formules en-ligne qui offrent pourtant nettement plus de flexibilité.