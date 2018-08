Toujours pas de mise en conformité avec le droit européen en matière de vente à perte!

La vente à perte est interdite en droit belge par l’article VI.116 du code de droit économique qui stipule qu’" il est interdit à toute entreprise d’offrir en vente ou de vendre des biens à perte ". Selon nous, une telle interdiction n’est pas permise par le droit européen, plus particulièrement par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

Il s’agit d’une directive d’harmonisation complète des législations des différents États de l’Union. En vertu de celle-ci, toute pratique commerciale (à l’exception de 31 pratiques qui sont expressément interdites mais parmi lesquelles ne figure pas la vente à perte) ne peut être interdite par le juge qu’après un examen au cas par cas pour vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.

Protection des consommateurs

Cependant, une pratique commerciale comme la vente à perte ne relève du champ d’application de la directive que si sa finalité tient à la protection du consommateur. En effet, cette directive ne vise que les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et non les pratiques commerciales déloyales des entreprises entre elles.

Qu’à cela ne tienne, parce qu’il voulait absolument maintenir en droit belge l’interdiction de la vente à perte, le législateur belge a tout simplement décidé de modifier la finalité déclarée de l’interdiction de la vente à perte et il a ainsi inséré à l’article VI.116 du code de droit économique, avant de prononcer l’interdiction de la vente à perte, les mots: " afin d’assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises, il est interdit… ".

Par un tour de passe-passe, le législateur belge a contourné la directive européenne et a maintenu en droit belge l’interdiction de la vente à perte.

Ainsi, par un tour de passe-passe (à savoir modifier le but déclaré de la loi, en l’espèce ne plus protéger les consommateurs mais la concurrence entre entreprises), le législateur belge a contourné la directive européenne et a maintenu en droit belge l’interdiction de la vente à perte. Depuis lors, ni la CJUE ni la Cour de cassation n’ont encore eu l’occasion d’examiner un recours fondé sur la disposition légale modifiée.