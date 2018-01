Tous les hommes sont égaux, même les femmes

L’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel est loin d’être acquise. Malgré les avancées incontestables de la deuxième moitié du siècle passé, des progrès importants restent à accomplir, notamment en matière de salaires, de statuts, de conditions de travail, de partage des tâches et des responsabilités, de lutte contre les stéréotypes et les discriminations.