Tout faire pour éviter que l'Irak devienne une colonie de l'Iran

Revue de presse du Wall Street Journal

Les frappes américaines en Irak contre les milices soutenues par l’Iran et contre Qasem Soleimani étaient nécessaires, mais elles risquent de provoquer un sursaut nationaliste. Le vote symbolique du Parlement irakien, dimanche, visant à chasser les troupes américaines du pays en est un exemple. Le vote n’a toutefois pas été décisif, puisque seulement un peu plus de la moitié des 329 membres du parlement irakien étaient présents pour voter cette résolution non contraignante. Les Kurdes et la plupart des membres sunnites étaient en effet absents. De fait, les minorités irakiennes comprennent mieux que quiconque le risque d’une domination iranienne de l’Irak.

La présence modeste d’environ 5.000 soldats américains est dans l’intérêt de l’Irak et de l’Amérique. L’Irak n’aurait jamais pu reprendre Mossoul et vaincre l’État islamique sans les États-Unis dont la présence constitue une protection contre la résurgence de l’État islamique ou d’une autre insurrection jihadiste sunnite.

Ceci dit, les Etats-Unis ne peuvent pas, et ne devraient pas, rester en Irak si les diplomates et les soldats se retrouvent en ligne de mire. Les forces de sécurité irakiennes n’ont en effet pas réussi à protéger l’ambassade américaine la semaine dernière, et elles se sont montrées incapables d’arrêter Soleimani et les milices chiites qui ont tiré des roquettes sur les troupes américaines 11 fois en l’espace deux mois.

C’est pour dissuader ces attaques que le président Trump a pris la décision d’attaquer les milices et de cibler Soleimani. Il fallait faire quelque chose. Au passage on se rappellera qu’Obama avait utilisé les objections des chiites irakiens comme excuse pour justifier un retrait complet des États-Unis du pays en 2011. Mais l’État islamique a émergé et Obama a dû renvoyer des troupes en Irak pour éviter qu’un califat djihadiste ne s’installe à Bagdad.