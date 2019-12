Tout l’intérêt de surveiller les taux d’intérêt

- La faiblesse des taux d’intérêt sur les obligations d’entreprise américaines , et plus spécialement sur le segment de la dette à haut rendement ("high yield").

Pas de course folle à l’endettement

Chacun de ces points mérite une attention spéciale, cela est bien entendu, mais nous mettrions l’accent ailleurs. Il ne s’agit pas de nier, par exemple, que l’endettement, incidemment tant public que privé, a fort augmenté en Chine au fil de la décennie écoulée, mais, à dire vrai, au niveau mondial, ce qui frappe est que, dans les pays industrialisés, la faiblesse des taux ces dernières années n’a précisément PAS "enivré", alors qu’il y aurait eu tout lieu de redouter une "course folle à l’endettement" (nous reprenons ici les termes d’O. Passet). Tant aux États-Unis que dans la zone euro, l’endettement total du secteur privé non financier est moins élevé aujourd’hui qu’il y a dix ans, alors que les taux d’intérêt réels sont largement négatifs .

La valorisation des marchés boursiers, après leur spectaculaire progression en 2019 dans un climat de croissance pourtant modérée de l’économie et des bénéfices, interpelle, mais sans inquiéter . Les niveaux de rapport cours/bénéfices sont élevés aux États-Unis, du fait d’abord du secteur technologique, mais en Europe comme dans les pays émergents, l’image est différente, et les primes de risque restent partout, y compris outre-Atlantique, à des niveaux rassurants. Et sachons voir qu’une correction boursière, sans évidemment la souhaiter, n’a pas forcément des effets macroéconomiques durables. Ne l’avons-nous pas encore vu fin 2018, quand les marchés ont reculé de 20%?

Un danger pour les dettes des Etats, pas pour les banques

Pour nous, le plus grand risque de type financier est ailleurs. Il n’est pas dans la solidité des établissements de crédit souvent évoquée mais que le FMI ne classe pas dans son hit-parade des horreurs, mais dans une remontée incontrôlable des taux d’intérêt réels sur la dette souveraine. Si, aujourd’hui, les taux sont là où ils sont, c’est-à-dire extrêmement bas, c’est parce que l’opinion dominante ne partage pas cet avis. Et pourtant! Pour l’instant, l’économie et les marchés ont pu compter, quand les choses se sont gâtées, sur l’effet compensatoire de la baisse des taux d’intérêt réels dans un environnement sans inflation et avec des banques centrales investies de superpouvoirs. Or, comme le rappelait aussi récemment Kenneth Rogoff, cet effet amortisseur n’est pas permanent, mais bien circonstanciel.