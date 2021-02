Tout savoir sur la nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs

Depuis le 1er janvier 2021, les conseillers fiscaux et autres intermédiaires doivent communiquer aux autorités fiscales des informations sur certaines constructions (fiscales) transfrontalières. Cette obligation déclarative découle de la fameuse directive européenne " DAC 6 ", transposée en Belgique par une loi du 20 décembre 2019.

Il s’agit sans aucun doute de l'une des évolutions les plus importantes de ces dernières années sur la scène fiscale internationale: les premières déclarations « DAC 6 » doivent être rentrées au plus tard le 28 février 2021. Le temps est donc venu d’analyser brièvement les principales questions pratiques que suscite cette nouvelle obligation déclarative.

Quoi?

Les "intermédiaires" ne sont pas obligés de signaler toutes leurs combines fiscales aux autorités fiscales. Seuls certains dispositifs transfrontières agressifs doivent être déclarés. La liste des montages à déclarer est toutefois très large . Certaines structures tombant sous le coup de l'obligation de déclaration sont en effet définies par la loi en termes vagues et généraux, ce qui posera sans aucun doute beaucoup de problèmes (et de maux de tête) aux intermédiaires concernés. A titre illustratif, les montages suivants pourraient dans certains cas être visés :

• le paiement par une société étrangère de redevances à une société belge bénéficiant de la déduction pour revenus d’innovation, etc.

Qui?

Avocat-associé (Bloom Law) et Maître de conférences ULiège

L’obligation déclarative incombe en principe à l’«intermédiaire» impliqué dans la conception ou la mise en œuvre du montage en question. Sont non seulement visés les cabinets internationaux d'avocats ou de consultance (Big Four) - dont la planification fiscale est le pain quotidien -, mais aussi les banques, experts-comptables, gestionnaires de fortune, estate planners, réviseurs d'entreprises, asset managers de fonds d’investissement, compagnies d’assurance, family offices etc. qui fournissent une aide ou une assistance dans la conception ou la mise en place du dispositif.