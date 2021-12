Toute décision politique devra désormais être évaluée

Le récent camouflet judiciaire subi par la coalition Vivaldi dans sa politique de lutte contre le Covid illustre l'urgence de revoir le processus de décision politique "à la belge".

"L’acte ne démontre pas en quoi les salles de spectacle seraient des lieux particulièrement dangereux (...) Si le variant (...) nécessite des mesures sanitaires renforcées, encore faut-il démontrer concrètement en quoi la mesure de fermeture est incontournable."

L’arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2021 battant en brèche la décision prise six jours plus tôt par le Comité de concertation (Codeco) restera-t-il dans les annales comme le moment où la tradition belge des compromis à huis clos est passée de vie à trépas? Fondamentalement, il pourrait rouvrir la voie à un principe élémentaire: l’évaluation a priori et a posteriori du résultat des politiques publiques.

Le dilemme du prisonnier particratique

Si les longs conclaves parsèment l’Histoire politique du Royaume, ces épisodes de dramatisation ne sont que la face émergée d’un iceberg de tradition bien plus lourd.

Les fameuses "réunions intercabinets", sans procès-verbaux publics, dans lesquelles s’autorisent tous les marchandages et renvois d’ascenseurs.

En Belgique, la gestion des affaires publiques est un conclave à huis clos permanent. Ses chapelles sont, entre autres, les fameuses "réunions intercabinets", sans procès-verbaux publics, dans lesquelles s’autorisent tous les marchandages et renvois d’ascenseurs. Il s’y trouve toujours, à l’abri des regards, un gâteau à partager. Parfois une boule puante à éviter. Rarement un consensus global à construire. On y trouve la matrice du musée des horreurs belges, des dépenses somptuaires les plus inutiles, comme certaines gares wallonnes, aux réaménagements de compétences les plus délirants.

Tout le monde est conscient des limites du système. "La réalité est qu’il faut changer la culture politique de ce pays, reconnaissait sur la RTBF, un président de parti que l’on devinait sincère, au lendemain du Codeco de décembre. Toute conviction est considérée comme un jeu politicien, tout débat se transforme en marchandage, tout avis qui devrait être scientifique devient partisan…"

Néanmoins, rien ne change. Tel est le paradoxe. Individuellement, chaque parti politique ou groupe de pression se plaint de la culture de marchand de tapis qui imbibe le fonctionnement de la production de décision politique en Belgique. Mais aucun ne prend l’initiative de dire stop.

Le monde particratique belge est coincé dans son dilemme du prisonnier. Alors que toute rationalité collective tendrait à privilégier la voie de la coopération, le premier ou la première à faire le pas sait qu’il/elle sera aussi le premier ou la première exposé(e), face à l’adversaire… mais aussi dans son dos. Ainsi, le statu quo demeure. Les mesures hybrides et difformes s’accumulent. La dette publique s’envole un peu plus. La société commence à se révolter contre les dispositifs absurdes. Mais la face particratique est sauve. Provisoirement.

Scrutin proportionnel, fausse excuse

La conviction que le scrutin proportionnel est la cause de ce délitement reste paresseusement ancrée dans l’esprit de nombreuses élites intellectuelles belges. La gestion "clanico-particratique" serait le prix à payer pour éviter l’introduction d’un mode de scrutin majoritaire qui déchirerait le pays.

L’argument est faux.

Une grande partie des États démocratiques modernes fonctionnent sur la base du mode de scrutin proportionnel. Certes, ce mode de désignation des élus n’engendre pas le paradis de l’efficacité partout.

Cet automne, la nouvelle coalition allemande est parvenue à co-construire un consensus pour affronter les défis qui l’attendent.

L’Italie ou les Pays-Bas - au paysage parlementaire encore plus morcelé que le nôtre - en témoignent. Néanmoins, en Italie comme aux Pays-Bas, quand l’intérêt commun s’impose, les parties peuvent s’entendre sur un ensemble de lignes stratégiques et collectives de long terme. Cet automne, la nouvelle coalition allemande est parvenue à co-construire un consensus pour affronter les défis qui l’attendent. Il y aura des bras de fer entre les membres, mais ils se tiendront probablement dans les structures adéquates, notamment au parlement. Pas dans des enceintes informelles ou à travers des fuites téléguidées.

En Belgique, les autorités délèguent.

Évaluation et transparence dans les enceintes ad hoc

Les handicaps propres au scrutin proportionnel peuvent être atténués par ces choses simples que sont la transparence des débats, dans les cadres appropriés, et, surtout, l’évaluation éclairée. Rajoutons: l’évaluation éclairée et... contradictoire. Car désigner un "évaluateur en chef" ou un groupe d’évaluateurs triés, sans contradicteurs, n’a aucun intérêt pour améliorer la qualité des décisions prises et leur justification auprès des administrés.

C’est ce qu’a rappelé, presque accidentellement, mais de façon irrémédiable, le Conseil d’État dans l’arrêt de cette semaine.

Exiger des évaluations de l’impact des politiques, budgétaires, environnementales, sur le court et long terme, systématiquement.

Plutôt que se partager le butin des postes ministériels et de ne laisser les initiatives qu’aux ministres attitrés sur les matières respectives, pourquoi les propositions de nouveaux règlements ne pourraient-elles pas être le fruit de travaux collectifs a priori entre membres d’une coalition, qui auront de toute façon lieu, en évitant dès lors les psychodrames habituels? Comment ne pas exiger des évaluations de l’impact des politiques, budgétaires, environnementales, sur le court et long terme, systématiquement?

L’urgence ne le permet pas? Ces évaluations existent? Comment éviter la bureaucratisation supplémentaire que cela engendrerait? Ces remarques sont pertinentes, mais elles peuvent trouver leurs réponses, de façon pragmatique et encadrée.

Après tout, depuis des décennies, aucun avant-projet de loi ne passe en Belgique sans la validation… du Conseil d’État. Qui remet cela en question?

Le Conseil d’État a prouvé une nouvelle fois l’importance du rôle que jouent ultimement les juridictions pour garantir l’intérêt supérieur de l’État et de ses citoyens aux dépens des calculs particuliers.

Désormais, le Conseil d’État vient à peu près de dire que l’absence d’évaluation, et donc de justification, était illégale. C’est une très bonne chose.