Travail à domicile ou télétravail?

L'un n'est pas l'autre et cela peut avoir des conséquences.

Par Robert De Baerdemaeker, avocat au Barreau de Bruxelles et associé Koan Law Firm

Travail à domicile, télétravail. Il s’agit incontestablement d’un débat de société. Le sujet est dans l’air du temps depuis quelques années déjà et, il faut le reconnaître, le législateur a suivi les évolutions des mœurs en balisant juridiquement – et c’était indispensable – ces nouvelles façons de travailler et ce, dans l’intérêt des travailleurs.