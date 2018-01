Trois chantiers pour faire décoller nos start-ups

Une start up est généralement définie comme une jeune entreprise innovante à fort potentiel, encore non rentable. Toutes ne parviennent pas à grandir. Le cap décisif est donc celui de la croissance. Une "scale up" est une start up qui s’est développée en taille, en valeur, par ses profits et le nombre de personnes employées. Au stade suivant, les "scale up" deviennent des "scalers" capables de lever plus 100 millions de USD. Le stade ultime est celui de la "licorne", à savoir un "scaler" valorisé plus d’un milliard de USD. En Belgique, l’environnement permettant l’essor et la croissance des start-up n’est pas assez dynamique.