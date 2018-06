Trois défis que la blockchain devra surmonter

Par Dennis Lynch et Stan Delaney Morgan Stanley

Compte tenu des importantes fluctuations des crypto-monnaies, le bitcoin et la blockchain – la technologie sous-jacente qui alimente le bitcoin – ont enflammé l'imagination populaire.

La blockchain est une technologie à registre distribué qui utilise la cryptographie pour assurer l'intégrité des données qu'elle stocke, le contrôle des données étant partagé entre toutes les parties qui les utilisent. Comme les données sont publiques, il faut en effet veiller à préserver leur intégrité. Les innovations clés de la blockchain ont été d'utiliser la cryptographie, la preuve de travail et les tokens (comme les crypto-monnaies) comme incitants afin que les participants effectuent le travail et assurent l'intégrité des données.

Grâce au registre partagé de la blockchain, il n’est plus nécessaire pour les intermédiaires d’établir la confiance et d’authentifier l'identité entre deux parties qui ne se connaissent pas et qui souhaitent réaliser une transaction. Par conséquent, la blockchain a le potentiel d’éliminer l'intermédiaire financier.