Trump a aussi foiré la gestion de crise du Covid-19

Non, il s'agit de nous tous et de ce qui nous est le plus proche : notre santé et notre sécurité, nos enfants et nos parents, notre capacité à nous déplacer librement, à aller travailler et à envoyer nos enfants à l'école. Il s'agit de notre capacité à participer aux deux grandes religions non religieuses de l'Amérique : la politique et le sport.