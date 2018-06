Trump n'aborde pas les vrais problèmes économiques

Pour Anton Brender et Florence Pisani, auteurs d'un nouvel ouvrage sur l'économie américaine, celle-ci n’est pas du tout à l’abri d’un nouveau choc économique et les politiques poursuivies par le président Trump ne la préparent pas à y faire face.

Le constat n’est pas neuf : les inégalités sociales sont en hausse aux Etats-Unis et elles y sont plus criantes qu’en Europe.

Anton Brender et Florence Pisani, économistes au sein de la banque d’investissements Candriam Investors Group et professeurs à l’université Paris-Dauphine, reviennent sur les causes profondes de ces inégalités croissantes dans leur dernier ouvrage commun, "L’économie américaine".

"On verra lors des élections de mi-mandat"...

L’économiste français se montre particulièrement dubitatif face aux politiques protectionnistes et fiscales de Trump. " Il a pris un risque en mettant sur le compte de la concurrence internationale les problèmes économiques des Etats-Unis et en adoptant une réforme fiscale profitant avant tout aux entreprises et aux plus riches ", estime Brender.