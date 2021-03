Un administrateur ne peut concurrencer sa société durant son mandat

Si la loi n’impose aucune obligation spécifique de non-concurrence à charge de l’administrateur, cette obligation trouve cependant sa source dans les règles générales du droit des contrats. En vertu de la bonne foi dans l’exécution des conventions et l’obligation de loyauté, l’administrateur ne peut faire concurrence à la société , c’est-à-dire d’exercer une fonction dirigeante dans une autre entreprise exerçant une activité similaire. Mais quand cette obligation prend-elle fin?

En l’espèce, il s’agissait d’un litige entre une société et ses anciens dirigeants . Peu après la fin de leur mandat, les anciens administrateurs avaient, dans le cadre de leurs nouvelles activités, démarché les clients de l'entreprise.

L’affaire avait été portée devant la Cour d’appel d’Anvers. Celle-ci avait déclaré qu'en principe, l'interdiction de non-concurrence prend fin lorsque le mandat de l’administrateur prend fin. Elle avait toutefois considéré que la bonne foi et le devoir de loyauté étaient toujours de mise après la fin du mandat , de sorte que l'interdiction de non-concurrence restait d’application. La Cour d'appel avait fixé la durée de l'interdiction de non-concurrence à 12 mois après la fin du mandat et avait justifié cette "interdiction limitée" en se référant à l'implication étroite des anciens administrateurs dans la gestion de la société, une petite société à caractère intuitu personae.

Obligation de loyauté

La Cour de cassation ne partage toutefois pas l’avis de la Cour d’appel quant à la durée de l’interdiction (1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1135 du Code civil, les conventions lient les parties non seulement à ce qui y est expressément prévu, mais aussi à toutes les conséquences qui, selon leur nature, sont attribuées à l'engagement en raison de l'équité, de la loi ou de la coutume.

"Qu’une clause de non-concurrence soit prévue ou non, l’ex-administrateur ne pourra pas poser des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société."

Par ailleurs, qu’une clause de non-concurrence soit prévue ou non, l’ex-administrateur ne pourra pas poser des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société. Par exemple, il ne pourra pas utiliser des informations confidentielles, organiser de débauchage de personnel, céder des secrets d'affaires ou de fabrique, dénigrer la société auprès des clients, contacter les clients sur la base d’une liste qui provient de la société, utiliser un nom ou un logo source d’une confusion entre les sociétés, etc.

Préparation à une activité concurrente

Par analogie à la jurisprudence rendue en matière de contrats de travail, on admet généralement que l’administrateur puisse poser des actes préparatoires d’une activité concurrente. Prétendre le contraire irait en effet à l'encontre du principe de la liberté de commerce et d'industrie. Cela suppose toutefois que ces actes préparatoires n'aient pas une influence néfaste sur l'exécution du mandat d'administrateur et ne constituent pas des actes de concurrence déloyale.