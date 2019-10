Un délégué syndical peut aussi être consulté comme expert

Comportement inacceptable?

Cette société faisait appel à différentes qualifications pénales pour reprocher à ce délégué extérieur de "s’immiscer" dans ses affaires, et lui a interdit de traiter des dossiers concernant son personnel et de poursuivre ses menaces téléphoniques. Des précisions sont alors demandées par la maroquinerie à cette société: elle décide alors d’entamer la procédure en reconnaissance de motif grave.

Le jour de l’introduction de la requête, l’organisation syndicale du délégué concerné informe l’employeur qu’ il lui retire son mandat de délégué syndical effectif et qu’il ne fait donc plus partie de la nouvelle délégation.

Motif grave?

Le fait d’avoir participé à différentes réunions syndicales au sein de cette société n’est pas critiquable puisque la législation permet d’inviter des experts à des réunions préparatoires à un conseil d’entreprise. En l’espèce, le délégué visé exerce un mandat syndical depuis deux décennies et dispense des formations internes dans son syndicat. Il peut être qualifié d’expert et a été appelé à ce titre par un permanent syndical pour participer à ces réunions. Rien n’indique qu’il a violé le secret professionnel auquel il était tenu et l’existence de réunions "perturbées" du fait du délégué n’est pas établie. Les autres reproches ne sont pas retenus non plus parce que non prouvés.