Un droit exclusif sur des semelles rouges?

Il ressortait cependant, selon l’avocat général, de la décision du tribunal de La Haye qui a posé la question préjudicielle que celui-ci considérait que la marque de Louboutin était une marque constituée par la forme du produit et revendiquant aussi la protection pour une couleur et non pas uniquement une marque de couleur.

Dans ce contexte, le tribunal de La Haye a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : la notion de "forme" au sens de l’article 3 de la directive précitée est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur?

L’avocat général près la Cour de justice a déposé ses conclusions le 6 février 2018 dans lesquelles il soutient que l’article 3 de la directive 2008/95 est susceptible de s’appliquer à un signe constitué par la forme du produit et qui revendique la protection pour une couleur déterminée. Dans ses conclusions, l’avocat général indique qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cas des chaussures Louboutin, il s’agit d’une marque de couleur en elle-même ou d’une marque constituée par la forme d’un produit mais qui revendique également la protection d’une couleur. Il ressortait cependant, selon l’avocat général, de la décision du tribunal de La Haye qui a posé la question préjudicielle que celui-ci considérait que la marque de Louboutin était une marque constituée par la forme du produit et revendiquant aussi la protection pour une couleur et non pas uniquement une marque de couleur. Dans ces conditions, si les conclusions de l’avocat général devaient être suivies par la Cour de justice, ce qui est très souvent le cas, monsieur Louboutin risque de perdre le droit exclusif qu’il revendique pour les semelles rouges de ses chaussures à talons hauts pour femmes. Affaire à suivre.