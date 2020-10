Un écrit en bonne et due forme

On s’en doute, l’écrit joue un rôle capital en la matière.

Deux arrêts de deux cours du travail différentes le démontrent très clairement (C.T. Mons 22.05.2019 et C.T. Bruxelles 06.02.2019, JTT 2020, p.395 et svtes).

Un contrat à durée déterminée

La loi relative aux contrats de travail impose aux parties qui concluent un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de le faire par écrit . C’est le bon sens puisqu’il faut être certain de la date à laquelle le contrat prendra fin.

En l’occurrence, une aide-soignante avait conclu un CDD à l’issue duquel les relations professionnelles s’étaient poursuivies sur la base d’un second CDD, d’après la version de l’employeur.

À la fin de la période couverte par ce prétendu second CDD, la travailleuse se conduisit comme si elle était passée dans un régime de contrat à durée indéterminée en demandant quelles tâches lui seraient confiées pour les jours suivants. Aucune réponse ne fut réservée à ce courrier si bien forcément qu’aucune prestation ne fut accomplie et qu’aucune rémunération ne lui fut payée.

Une analyse attentive des pièces

Pour se défendre, l’employeur produisait la copie d’un prétendu second CDD prévoyant une fin de contrat précisément au moment où la travailleuse avait demandé ce qu’elle devait faire.

Le document produit portait deux signatures, mais la travailleuse contestait formellement avoir signé ce second CDD… Toutefois, l’employeur maintenait sa version des faits et il demandait qu’il soit procédé à une vérification d’écritures, procédure prévue par la loi. La Cour refusa.

Le second CDD ayant été désavoué par la travailleuse, il ne pouvait constituer tout au plus qu’une présomption, car une copie ne peut jouer un rôle en matière de preuve qu’à la condition que les parties reconnaissent qu’elle est conforme à l’original ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Grâce à différentes manipulations, une falsification était possible; ce qui avait pour conséquence qu’aucune crédibilité ne pouvait être donnée à la copie produite par l’employeur. En outre, la Cour fut sensible au fait que l’employeur n’avait pas réagi aux questions posées par la travailleuse quant aux tâches à accomplir si bien qu’il n’était vraiment pas établi qu’un second CDD avait été conclu.