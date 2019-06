Un enregistrement téléphonique peut-il servir de preuve?

Le droit d’une partie de présenter des preuves recueillies de manière illégale peut-il l’emporter sur le droit de l’adversaire au respect de ses droits fondamentaux, comme le respect de la vie privée ?

Une aide-ménagère est engagée sur base d’un temps partiel de 20 heures par semaine. La durée du travail effective passe à 28 heures par semaine, sans rédaction d’un avenant, selon l’ouvrière. S’en suit une "dispute". L’aide-ménagère est licenciée pour motif grave.

Pour se justifier ou expliquer le contexte de cette altercation, l’ouvrière veut produire devant le tribunal du travail une clé USB contenant un enregistrement téléphonique qui établirait la preuve des propos mensongers concernant l’avenant, et son inexistence.

Avant de se prononcer sur la réalité et la gravité du motif grave, le tribunal du travail de Liège doit se prononcer sur la recevabilité de cet enregistrement.

La recevabilité

Selon la jurisprudence et la doctrine citées par le jugement, l’enregistrement des conversations téléphoniques entre tiers est illicite, sauf autorisation d’un juge pénal, et ne peut servir dans un procès pénal ou civil.

Le tribunal est confronté à diverses législations dont notamment la Convention européenne des Droits de l’homme qui garantit un procès équitable et le respect de la vie privée et familiale. Il se réfère aussi au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui souligne les mêmes principes. Il rappelle l’article 22 de la Constitution belge selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence et la doctrine citées par le jugement, l’enregistrement des conversations téléphoniques entre tiers est illicite, sauf autorisation d’un juge pénal, et ne peut servir dans un procès pénal ou civil.

Une nuance est apportée lorsqu’un interlocuteur participant à cet enregistrement est partie au procès: même si ce procédé est déloyal et ne respecte pas la vie privée, un juge pourrait examiner l’admissibilité d’une "preuve" recueillie de manière illicite en tenant compte de tous les éléments de la cause et notamment de la manière dont la "preuve" a été obtenue et des circonstances entourant cette irrégularité.

Elle ne pourrait dès lors être écartée, sauf violation d’une règle prescrite à peine de nullité, que si son obtention est entachée d’un vice "préjudiciable à sa crédibilité" ou qui porte atteinte au droit à un "procès équitable".

La loi du 24 octobre 2013 modifiant le Code de procédure pénale en a tenu compte, en s’inspirant de cette jurisprudence "Antigone" bien connue des plaideurs, permettant de constater une "grande réticence à écarter des preuves obtenues de manière irrégulière".

Il reste alors au tribunal à apprécier la proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée par rapport à l’objectif visé par l’auteur de cette démarche: le droit d’une partie de présenter des preuves recueillies de manière illégale peut-il l’emporter sur le droit de l’adversaire au respect de ses droits fondamentaux, comme le respect de la vie privée?

L’enregistrement téléphonique

Le tribunal décide que cet enregistrement qui permettrait de démontrer que l’avenant « signé » est contraire à la vérité est irrégulier mais proportionné au but recherché, soit prouver un comportement lui-même irrégulier dans le chef de l’employeur. Il décide dès lors d’écouter ce qui a été enregistré.

L’enregistrement réalisé établirait que l’avenant invoqué par l’employeur et produit par lui n’a jamais été rédigé à l’époque ni signé. L’employeur demande que cet élément soit écarté des débats, étant illégal, irrégulier et déloyal. Le tribunal décide que cet enregistrement qui permettrait de démontrer que l’avenant "signé" est contraire à la vérité est irrégulier mais proportionné au but recherché, soit prouver un comportement lui-même irrégulier dans le chef de l’employeur.

Il décide dès lors d’écouter ce qui a été enregistré.

L’enregistrement est complet, dure cinq minutes et précède la rencontre entre les parties. Les voix de la gérante et de l’ouvrière sont reconnaissables et non contestées. La gérante reconnaît qu’aucun avenant actant les 28 heures par semaine n’a été établi ou proposé à la signature de l’ouvrière avant le jour des faits qualifiés de faute grave. Le document remis à l’ouvrière ne peut donc être un duplicata. Cet élément, important pour les conséquences en matière de chômage, a également une incidence sur l’appréciation par le tribunal de la réalité du motif grave.

Il situe le contexte d’une "discussion" autour d’un document correct dont l’ouvrière avait un "besoin impérieux".