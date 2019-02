Un licenciement peut-il vraiment être "manifestement déraisonnable"?

La désormais célèbre CCT n°109 du 12 février 2014 a véritablement bouleversé les pratiques en matière de licenciement . Le travailleur licencié est désormais en droit de savoir pour quelle raison son contrat a été rompu et, s’il s’avère que l’employeur n’est pas en mesure de prouver que le licenciement n’est pas "manifestement déraisonnable", il s’expose au risque d’être condamné au paiement d’une indemnité supplémentaire comprise entre 3 et 17 semaines de rémunération.

Une activité complémentaire

Au sein d’une entreprise ayant pour activité des prestations de services en matière d’expertise et d’études de marché, un cadre en charge notamment du développement commercial de celle-ci avait imaginé de mettre sur pied avec son épouse une société ayant un objet similaire… L’employeur le découvrit mais il n’invoqua pas ce comportement, constituant assurément de la concurrence peut-être même déloyale , pour rompre le contrat. Il s’expliqua avec son collaborateur et lui proposa la signature d’un avenant à son contrat contenant expressément une clause lui interdisant de mener une activité concurrente.

Le cadre n’accepta pas cette proposition et l’employeur décida alors de mettre fin immédiatement au contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité de rupture. Il ne s’agissait donc pas d’ une rupture pour motif grave mais le travailleur considéra que son employeur ne pouvait invoquer ce fait pour justifier son licenciement. Il introduisit une action devant le tribunal du travail et celle-ci se poursuivit devant la cour du travail.

Concurrence et conflit d’intérêts

L’employeur ne supportait évidemment pas l’existence de cette activité concurrente et le fait que son cadre se trouve ou puisse se trouver dans une situation de conflit d’intérêts le conduisant à devoir privilégier soit les intérêts de son employeur soit les siens propres. Pour se défendre, l’intéressé plaidait que sa société était active sur un territoire plus grand que celui de son employeur et que les deux sociétés avaient, l’une et l’autre, des activités pour lesquelles elles n’entraient pas en concurrence.