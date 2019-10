Un malheureux infarctus

La question de savoir si un infarctus constitue ou non un accident du travail a défrayé à de nombreuses reprises la chronique judiciaire . Celui-ci est-il survenu dans le cours ou par le fait de l’exécution du contrat de travail? La question est évidemment pertinente et a donné lieu à de nombreuses réflexions médico-juridiques.

Une parfaite inconnue

Au moment de l’infarctus, c’est-à-dire aux alentours de 22h30, le travailleur avait accompli sa journée de travail et il ne travaillait plus. Il n’exécutait donc pas son contrat de travail et, sauf à démontrer, que l’infarctus eût été une conséquence de la journée qu’il venait de vivre ou bien même des précédentes, l’accident ne trouvait pas directement sa cause dans l’exécution de son contrat de travail.