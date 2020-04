Un pas supplémentaire vers la digitalisation du notariat

Adoptée dans un climat de crise sanitaire, la loi du 23 avril 2020 vient révolutionner la pratique notariale belge en autorisant, pour la première fois, l’établissement de procurations notariées dématérialisées, à l’aide d’un système de vidéoconférence.

Dans un climat de crise sanitaire, le Parlement a approuvé, le 23 avril 2020, une loi qui vient révolutionner la pratique notariale belge en autorisant, pour la première fois, l’établissement de procurations notariées dématérialisées, à l’aide d’un système de vidéoconférence. En quelque lieu qu’ils se situent, les comparants peuvent ainsi confier à un collaborateur du notaire, ou à une autre personne de confiance, le pouvoir de signer pour eux un acte notarié. Ils sont identifiés et appelés à signer une procuration dématérialisée au moyen de leur carte d’identité électronique ou via "itsme". Ce nouvel outil rend donc possible (c’est une faculté) la passation de tout type d’actes notariés par un citoyen ou une entreprise, sans présence physique en l’étude du notaire instrumentant.

Chargé de cours à l’UCLouvain

Afin de renforcer son utilisation, il a été décidé que la procuration dématérialisée serait totalement gratuite durant cette période marquée par la pandémie Covid19. Précisons encore que suivant les termes de la loi, ce nouvel outil digital n’est pas une mesure temporaire, mais un instrument qui tend à s’inscrire durablement dans l’arsenal juridique belge.

Cette évolution est en ligne avec les règles du droit européen et les mesures prises par plusieurs pays voisins. Pour autant, elle questionne les modalités d’exécution du devoir de conseil incombant au notaire, autant qu’elle chamboule le périmètre de sa compétence territoriale.

Si la procuration dématérialisée constitue une étape décisive vers la digitalisation des actes notariés, gardons cependant à l’esprit qu’il s’agit seulement d’un outil destiné à offrir davantage de souplesse et de flexibilité au public. Celui-ci n’a pas vocation à porter atteinte aux missions d’authentification et de conseil qui sont traditionnellement attachées à la fonction notariale. À l’avenir, celles-ci devront toujours être remplies, mais elles pourront l’être aussi bien en la présence physique des parties, que par vidéoconférence.

Souffle de modernisation

Cette évolution législative est d’ailleurs en cohérence avec le processus de digitalisation dans lequel le notariat belge s’est inscrit au tournant de l’an 2000, et qui a déjà permis d’automatiser un grand nombre de procédures administratives, de créer des ponts numériques entre diverses institutions, et de renforcer l’efficacité de la profession notariale au bénéfice du citoyen et des entreprises.

La fédération du notariat belge (Fednot) a été pionnière dans la digitalisation des services juridiques. À titre d’exemples, les actes notariés belges sont enregistrés et transcrits par voie électronique, et ce, depuis plusieurs années. Sous l’impulsion de Fednot, un réseau notarial sécurisé fut mis en place, permettant la signature d’actes notariés par visioconférence.

Le droit des entreprises n’a pas échappé à ce souffle de modernisation. Grâce à l’application StartMyBusiness, disponible via le site notaire.be, les entrepreneurs peuvent démarrer la création de leur société en ligne. Il en va de même des formalités de publicité des actes de sociétés. Grâce au système "e-dépôt", les notaires sont en mesure de fournir aux fondateurs d’une entreprise son numéro de TVA, quelques heures à peine après la signature de l’acte constitutif. Récemment, la fédération du notariat a encore été à l’origine du développement du registre électronique des actions, baptisé estox. Ces outils sont en ligne avec le nouveau Code des sociétés et des associations, qui laisse davantage de place aux nouvelles technologies de la communication, et autorise la prise de décision à distance par les membres des organes sociaux.