Un plan "Drawdown" pour la Belgique?

L’empreinte climatique de la Belgique est beaucoup plus importante que nous le pensons. Per capita, nous sommes presque aussi mauvais que les Etats-Unis, et loin derrière la moyenne européenne. Notre réticence à consentir certains efforts en matière de climat devrait peser sur nos exportations, notre croissance, l’emploi et notre prospérité. J’aimerais lancer un "Drawdown" pour la Belgique avec des citoyens de bonne volonté venant d’horizons différents. Parce que nous n’avons pas le choix, et parce que ce sera payant!

En Belgique, deux mythes ont la vie dure en matière climatique. Le premier, c’est que nous ne nous en sortons pas si mal: nos émissions sont en baisse et nous faisons en moyenne mieux que nos voisins. Le deuxième, c’est que ce que nous faisons ne changera pas grand-chose au niveau mondial.

Nos émissions per capita apparaissent comme acceptables si nous nous basons sur le CO2 émis par nos outils de production. Par contre, si nous prenons les données sur les émissions de carbone découlant de notre consommation (en ce compris nos importations), la situation est beaucoup moins brillante: nos émissions sont quasiment multipliées par deux! Et ces chiffres sont plus proches de notre impact réel sur le climat.

Nous ne faisons pas beaucoup mieux que les Etats-Unis, et nous sommes loin derrière la moyenne des pays de l’Union Européenne.

Nous ne devrions pas trop pointer un doigt accusateur vers Trump: notre empreinte climatique per capita n’est guère meilleure que celle des Etats-Unis.

Nous progressons nettement si nous nous basons sur nos émissions directes. Mais l’évolution du CO2 résultant de notre consommation indique clairement que nous avons délocalisé notre pollution. Par comparaison avec 1990, nous ne pouvons donc pas parler de progrès. Et nous ne devrions pas trop pointer un doigt accusateur vers Trump: notre empreinte climatique per capita n’est guère meilleure que celle des Etats-Unis.

Une deuxième idée tenace, c’est que les efforts de la Belgique en matière climatique ne changeront pas grand-chose. Même si l’Europe s’arrêtait de fonctionner et que ses émissions devenaient nulles, nous n’atteindrions jamais l’objectif de hausse maximale de 1,5°C, à cause de la Chine. Sur base des extrapolations actuelles, c’est correct. Mais ces estimations changeront si l’Europe ne "s’arrête pas" mais réduit ses émissions de CO2 grâce aux nouvelles technologies et à une plus grande efficacité. Dans ce cas, la Chine voudra acquérir (ou copier) ces technologies, par nécessité ou pour rester concurrentielle.

D’autres problèmes environnementaux

N’oublions pas que la lutte contre les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre n’est pas uniquement nécessaire pour lutter contre le réchauffement.

Elle concerne également d’autres grands problèmes environnementaux comme la qualité de l’air, les particules fines, le 7e continent de plastique, la pollution d’eau potable, la disparition des poissons, etc.

Le secteur climatique est celui qui se développera le plus dans le futur. C’est précisément ce que Paul Hawken démontre si bien dans son livre "Drawdown".

Toutes les idées qu’il y rassemble pour arriver à une économie neutre en carbone font rêver, et non pas frémir. Elles vont toutes dans le sens d’une économie meilleure, plus propre et plus prospère. Ce n’est pas un pas en arrière, mais un bond en avant.

Notre économie non seulement dispose du know-how, mais elle n’a pas d’autre choix que de travailler à un plan climat ambitieux. Nous n’avons donc aucune excuse: notre économie a une empreinte climatique "trumpienne" et nous passerons à côté d’opportunités économiques si nous ne prenons pas les choses en main.

100 projets

C’est pourquoi j’aimerais mettre en place un "Drawdown" pour la Belgique. Un plan structuré d’une centaine de projets pour rendre notre économie neutre en carbone.

Petit exemple: environ 10% des émissions de CO2 dans notre pays sont émises par Arcelor Mittal. Les extrémistes climatiques brandiront des pancartes "Fermons les usines!". Peut-être devrions-nous y réfléchir. Car non seulement les fermetures détruiront de l’emploi et des revenus, mais nous devrons importer de l’acier, et au final cela ne changera pas grand-chose.

Peut-être même que la situation empirera vu que la production d’acier à l’étranger produit davantage de CO2. Nous devrions plutôt examiner si nous pouvons attirer des start-ups susceptibles de réutiliser le CO2 ou envisager toutes sortes de collaborations avec notre secteur chimique.

Un plan chiffré de 100 idées inspirantes pour que notre pays arrive au «Drawdown» serait non seulement un signe d’espoir, de responsabilité et un exemple pour les autres pays, mais aussi un «roadbook» pour l’innovation, l’exportation et la prospérité future.

Peut-être le CCS (stockage du carbone) réussira-t-il? Peut-être pourrons-nous utiliser plus d’énergie renouvelable? Nous avons donc besoin d’une approche globale. Si nous nous basons sur l’impact de notre consommation, nous disposerons d’arguments supplémentaires en faveur d’une taxe CO2 sur les importations, ce qui poussera les autres pays (et en particulier la Chine) à faire davantage d’efforts.

Parmi ces 100 projets, il ne devrait pas y avoir beaucoup d’idées surprenantes. On devrait y trouver des parcs éoliens on-shore et off-shore. Nous pourrions par exemple calculer l’impact d’une utilisation plus intense du vélo, et investir dans des pistes cyclables, avec un objectif en vue: Drawdown! Nous pouvons aussi aider l’agriculture (2% du PIB et 11% des émissions de gaz à effet de serre) à se reconvertir. Avec des idées innovantes comme le sylvopastoralisme ou de nouvelles technologies permettant d’émettre moins de méthane et d’azote.