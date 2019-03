Un système fiscal plus juste permettrait de réduire l'agitation politique

Des pistes exitent pour tenter de rendre les économies plus solides, plus justes et plus stables politiquement.

Karl Happe

CIO Insurance Related Strategies chez AllianzGI

Les inégalités économiques grandissantes posent de plus en plus problème. Les inégalités entravent la croissance de l’économie mondiale et déstabilisent les sociétés. À mesure que le fossé entre les possédants et les autres se creuse, le populisme renaissant menace de venir contrarier les économies et les marchés.

Mettre un terme aux inégalités n’est pas simple, mais il existe bel et bien plusieurs façons de s’y attaquer. L’une d’entre elles est de mettre en place un système d’imposition plus juste. Un système d’imposition plus équitable permettrait non seulement d’aider les revenus faibles et moyens, mais aussi les plus riches, car il tuerait dans l’œuf l’agitation politique potentielle et engendrerait de la croissance économique.

Plusieurs pistes

Les travailleurs à faible revenu ne devraient plus payer d’impôts en deçà d’un certain seuil, mais plutôt recevoir un bonus s’ils travaillent. . .

Les travailleurs à faible revenu ne devraient plus payer d’impôts en deçà d’un certain seuil, mais plutôt recevoir un bonus s’ils travaillent. Il s’agirait donc d’un impôt sur le revenu négatif: les autorités ne prélèvent rien sur les revenus les plus faibles, mais leur octroient justement une somme supplémentaire pour travailler.

L’automatisation et l’intelligence artificielle ont déjà coûté des millions d’emplois dans le monde. Les impôts sont susceptibles d’aggraver la situation en imposant moins les bénéfices des entreprises dus à l’automatisation des processus que les revenus du travail. Il convient donc d’imposer les revenus du travail de la même manière que les revenus et bénéfices liés aux placements.

Imposition plus progressive

Dans de nombreux pays, les revenus faibles et moyens paient proportionnellement plus d’impôts que les revenus les plus élevés. Dans un système d’imposition plus progressif, ou du moins qui ne serait plus régressif comme en Allemagne, les personnes encouragées à travailler seraient plus nombreuses.

Des niveaux de dette élevés pèsent sur la croissance économique. Pourtant, les entreprises sont fréquemment récompensées en fonction du bénéfice par action, ce qui rend le rachat d’actions plus rentable.

De plus, les lois fiscales font en sorte qu’il est plus intéressant pour les entreprises de s’endetter pour se financer, au lieu de recourir aux actions. Un système plus juste imposerait les entreprises en fonction de leur résultat opérationnel – c’est-à-dire de leur bénéfice avant intérêts et impôts.

Impôt foncier

La fiscalité devrait imposer le patrimoine, plutôt que les revenus, mais de manière équitable et difficile à éviter.

La fiscalité devrait imposer le patrimoine, plutôt que les revenus, mais de manière équitable et difficile à éviter. L’impôt foncier pourrait y contribuer. Un impôt annuel de 1% de la valeur marchande d’un terrain peut rendre le développement de celui-ci plus avantageux avant sa vente.

Du fait de cet impôt, il est également plus onéreux pour les spéculateurs de conserver des terrains inexploités dans l’attente d’une hausse des prix. Cet impôt contribue à réduire les inégalités tout en favorisant la croissance économique.

La mise en place d’un impôt foncier n’est qu’une manière parmi d’autres d’éviter que certains citoyens riches ne dissimulent une partie de leurs revenus.

La mise en place d’un impôt foncier n’est qu’une manière parmi d’autres d’éviter que certains citoyens riches ne dissimulent une partie de leurs revenus. De surcroît, l’impôt foncier garantit que ces citoyens contribuent au fonctionnement de la société.

Des lacunes largement exploitées…

Il existe beaucoup de lacunes comparables dans la législation, créées par les lobbyistes et exploitées par les comptables dans le but de réduire la charge fiscale des gros revenus. Une véritable réforme des impôts ferait disparaître un maximum de ces lacunes et permettrait d’utiliser les recettes ainsi obtenues pour abaisser les taux d’imposition généraux.