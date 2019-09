Un ultime décret wallon visant à protéger la ressource aquifère, un coup dans l'eau?

Un décret wallon du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource en eau a modifié le code de l’eau à divers égards. Il impacte notamment les contrats de captage et de nappe à conclure et promulgue une interdiction générale de rejet direct de tout type de polluant dans les eaux souterraines.

Le 2 mai, au crépuscule de la dernière législature, le parlement wallon a adopté un décret visant à protéger la ressource wallonne en eau. Un enjeu environnemental majeur consacré notamment par la directive européenne 2000/60 établissant un cadre dans le domaine de l’eau.

Martin Lauwers et Julien Lejeune Cabinet d'avocats Explane

Pour tendre vers cet objectif, le décret édicte, entre autres mesures, une interdiction de tout rejet direct de polluants dans les eaux souterraines. Cette interdiction qui n’était curieusement consacrée dans aucun texte auparavant, est saluée par les Pôles Environnement et Ruralité de la Région wallonne. Son non-respect est sanctionné pénalement. Des exceptions sont toutefois prévues en matière de travaux d’extraction ou de génie civil.

L’ex-ministre Di Antonio a précisé que l’interdiction ne vise pas tous les rejets, indirects, dans les nappes phréatiques, ce qui aurait incriminé les rejets diffus de certains produits utilisés par exemple en agriculture. Le champ d’application de l’interdiction de tout rejet "direct" n’en demeure pas moins potentiellement large.

La prudence est dès lors recommandée à toute entreprise susceptible de déverser, dans le cadre de ses activités, une quelconque substance polluante dans les eaux souterraines.

Le décret habilite également le gouvernement wallon à interdire ou limiter "les prises d’eau qui portent atteinte à la viabilité du réseau public de distribution ou à la qualité de l’eau". Le gouvernement pourrait ainsi restreindre les volumes de prélèvement d’eau autorisés en période de sécheresse afin de maintenir le niveau des nappes phréatiques.

Contrôle des prises d’eau

Cette habilitation a prétendument pour but de mieux contrôler certaines prises d’eaux ne nécessitant pas de permis d’environnement. Or toutes les prises d’eau sont en principe soumises à permis ou à déclaration environnementale et encadrées par des conditions d’exploitation. Un contrôle efficace de toutes les prises d’eau semble dès lors déjà possible et l’effet utile de cette mesure paraît donc limité.

Le décret précise par ailleurs les mesures, notamment contractuelles et financières, auxquelles la société publique de gestion de l’eau (la S.P.G.E.) peut recourir pour accomplir sa mission de protection des eaux potabilisables. Cela a interpellé le Conseil d’État, qui s’est demandé comment la S.P.G.E. pourra mettre en œuvre ses nouveaux moyens, le cas échéant en imposant elle-même des obligations à des tiers, en dehors de tout contrat?

Le décret inscrit précisément dans le code de l’eau le contrat de captage et le contrat de nappe: des conventions conclues entre la S.P.G.E. et des personnes publiques ou privées (exploitants de captages, agriculteurs, entreprises, particuliers…) dans le but de réduire, dans le cadre d’une démarche participative et non obligatoire, les pollutions diffuses et les pressions quantitatives qui menacent les captages et les nappes d’eau.

Quelques contrats de captage ont déjà été conclus hors de tout cadre légal par la S.P.G.E. depuis 2014. L’outil n’est donc pas nouveau mais il est désormais légalement consacré. Si l’objectif du décret est de promouvoir cet outil en lui donnant un fondement légal, son inscription dans le code de l’eau pourrait au contraire dissuader de l’envisager. En effet, le Conseil d’État a relevé que ces contrats ressemblent à des "plans et programmes" relatifs à l’environnement, devant en principe être soumis à des contraintes procédurales telles que l’enquête publique et l’évaluation de leurs incidences sur l’environnement avant leur adoption.

En fin de compte, si l’idée d’associer toutes les personnes susceptibles d’influer sur la nappe est assurément constructive, il est à craindre qu’elle ne soit pas plus exploitée qu’avant. . .

Au lieu de promouvoir ces contrats, le décret les affuble donc d’un risque de contestation. On peut également se demander si le contenu de ces contrats pourrait éventuellement interférer avec le contenu et les conditions de certains permis et dans quelle mesure l’un prévaudrait sur l’autre.

Dès lors, en fin de compte, si l’idée d’associer toutes les personnes susceptibles d’influer sur la nappe est assurément constructive, il est à craindre qu’elle ne soit pas plus exploitée qu’avant.