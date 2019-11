Une éclaircie pour les détenteurs de parts de fonds d'investissement alternatifs

Les plus-values sur actions échappent en principe à l’impôt des personnes physiques. Il y a toutefois une exception : la taxation au titre d’intérêt (au taux de 30%) d’une quote-part des plus-values réalisées par des particuliers lors de la cession de parts de fonds de capitalisation qui placent un certain pourcentage de leurs actifs en "créances" (liquidités, obligations,…).

D’abord, le pourcentage d’investissement du fonds en "créances" ("asset test") est passé progressivement de 40% à 10%. Ensuite, la liste des fonds d’investissement intégrant le champ de la taxe s’est quant à elle élargie. Résultat des courses: depuis le 1er janvier 2018, tous les organismes de placement collectifs (OPC) investissant plus de 10% dans des créances sont visés, qu’il s’agisse de SICAV "grand public" (les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou OPCVM) dotées du passeport européen ou bien de fonds d’investissement alternatifs.

Les détenteurs de parts d’OPC sont également confrontés à deux autres problèmes majeurs . En premier lieu, ils s’exposent au risque (qui est loin d’être théorique!) de se voir taxés à hauteur de l’intégralité de la plus-value, lorsque le gestionnaire de l’OPC ne fournit pas les informations nécessaires pour calculer la base imposable (le "taxable income per share" ou "TIS" dans le jargon).

Redressement fiscal salé

En second lieu, le fisc belge est depuis peu au courant, à la faveur des échanges automatiques d’informations, du produit de cession recueilli par des résidents belges lors de la cession de parts de fonds étrangers. Et il n’hésite pas à prendre la balle au bond, en envoyant une demande d’information afin de savoir si le contribuable a réalisé une plus-value tombant sous le coup de la taxe Reynders. Avec à la clef, parfois, un redressement fiscal salé! Détenir des parts de fonds d’investissement n’est, on le voit, pas une sinécure…