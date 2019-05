Une fiscalité sous bénéfice d'inventaire

Cette réflexion est indispensable parce que les crises déplacent les richesses et les dettes entre agents économiques. La démarche devra, cette fois, être plus rigoureuse qu’un espoir passif de rétablissement conjoncturel, parce que l’État est dans une situation complexe. Du reste, l’État n’existe pas en tant qu’agent économique autonome. Il est transitif, levant l’impôt pour le répartir et rembourser la dette publique. Le remboursement (ou la stabilisation) de la dette publique trouve donc sa contrepartie dans le prélèvement fiscal. Or la dette atteint bientôt une année de PIB. À cette dette se rajoutera une autre dette, encore imprécise, que constituent les coûts du vieillissement de la population.

Faiblesse structurelle

La fiscalité ne semble avoir fait le deuil ni du passé industriel, ni de la perte de prospérité nationale, ce qui explique la lourde taxation des revenus du travail et du capital. Une fiscalité industrielle est typiquement redistributrice, et non stimulante. Pourquoi? La raison en est simple: dans une économie manufacturière et extractive (acier, charbon, etc.), la ressource naturelle (supposée disponible sans limite et sans substituts) est transformée. Il suffit donc de taxer cette transformation qui fournit la valeur ajoutée et constitue une rente de situation. Il n’est donc pas nécessaire de stimuler de nouveaux investissements tant que l’effet d’aubaine perdure. Or, on le sait désormais, la mondialisation, conjuguée à des exigences de transferts sociaux et de perspective providentielle de l’État, ont rendu la stratégie fiscale passée totalement caduque.