Une idée fiscale de 1955 refait surface

L'impôt sur la consommation, et la TVA au premier titre, demeurent des prélèvements dont les avantages restent insuffisamment explorés.

La TVA est un prélèvement relativement plus pénalisant pour les faibles revenus que pour les revenus élevés. En cela, c'est donc un impôt dégressif.

Bien sûr, elle est économiquement discutable en période de faible croissance telle que nous la connaissons lorsqu’il faut justement stimuler la consommation privée . Elle est, en outre, socialement injuste car taxer la consommation grève indistinctement la dépense, sans tenir compte du niveau de revenu. La TVA, qui en est le meilleur exemple, est un prélèvement relativement plus pénalisant pour les faibles revenus que pour les revenus élevés. En cela, c’est donc un impôt dégressif.

Mais en même temps la taxation de la consommation constitue un impôt de large base et de perception rapide. Au reste, son caractère régressif doit être relativisé par une navrante réalité: la taxation sur les revenus professionnels a presque perdu toute progressivité car pour la plupart des Belges, l’impôt devient rapidement proportionnel, au même titre que la TVA.

En termes de conceptualisation fiscale, c’est l’économiste anglais Nicholas Kaldor (1908-1986) qui fut le plus ardent défenseur d’une imposition de la dépense plutôt que des revenus. Il avait proposé en 1955 un impôt personnel progressif, plafonné à 30%, sur le montant total des décaissements (c’est-à-dire de la consommation et de l’investissement) d’une année fiscale, indépendamment de la source de ceux-ci (revenus, gains en capital, successions, etc.).