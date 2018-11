Une modification du lieu de travail peut entraîner la rupture d'un contrat

Adopter cette attitude peut s’avérer dangereux pour le travailleur: il doit constater la rupture, se retrouve sans emploi et sans indemnité compensatoire de préavis si l’employeur refuse de reconnaître ses torts. Si le tribunal du travail décide ensuite que le constat de rupture est fautif, le travailleur se retrouve chômeur volontaire au sens de la législation en matière de chômage et sera sanctionné par l’Onem.

De Luxembourg à Bruxelles

Exerçant principalement ses fonctions à Bruxelles, elle perd le bénéfice d’un régime fiscal et de sécurité sociale plus avantageux, perte non compensée par l’augmentation annoncée (5%) de sa rémunération. L’employeur insiste et la menace d’un licenciement pour motif grave pour insubordination. Sans nouvelles de l’employée, entre-temps en incapacité de travail, l’employeur entame une procédure devant le tribunal du travail pour obtenir l’autorisation préalable de la licencier pour motif grave. L’employée est en effet une travailleuse "protégée" ayant été élue un mois plus tôt déléguée suppléante au C.P.P.T.