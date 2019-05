Une nouvelle approche pour le principe de standstill

Que vient faire ce principe qui est devenu une source de droit et qui peut être traduit par "reste tranquille" ou "mise à l’arrêt" en matière de législation sociale?

Patrice Bonbled

Consultant en droit social

Appliqué régulièrement dans le cas de marché public ou dans le cadre d’une législation relative à l’environnement, il trouve une nouvelle application lorsqu’il s’agit de droits sociaux, ce qui a déjà été confirmé par le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle.

Cette nouvelle approche revient à interdire à une loi de diminuer un niveau de protection que le législateur avait déjà accordé, même si des contraintes budgétaires ou financières peuvent expliquer pareille modification légale, ou pour des motifs liés à l’intérêt général.

La nouvelle approche revient à interdire à une loi de diminuer un niveau de protection que le législateur avait déjà accordé. Patrice Bonbled

Par ailleurs, la Constitution (article 23) prévoit qu’une loi ou un décret ou une règle garantit les doits économiques, sociaux et culturels en visant notamment le droit au travail et le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé, à l’aide sociale, médicale et juridique. Une décision de la Cour du travail de Liège (*) permet de mieux comprendre ce principe.

Les allocations d’insertion

Un étudiant inscrit comme demandeur d’emploi accomplit le stage d’insertion professionnelle et sollicite l’octroi des allocations d’insertion étant âgé de moins de 30 ans. L’Onem lui refuse le bénéfice des allocations: au moment de sa demande, la législation applicable a été modifiée et prévoit que l’âge maximal pour faire cette demande a été réduit à 25 ans. L’étudiant a dépassé cet âge. S’agit-il d’un recul de protection sociale qui permettrait d’invoquer le principe du standstill?

Il appartient à l’autorité concernée d’apporter la preuve du respect de l’obligation de standstill et non pas à celui qui prétend disposer du droit subjectif qui lui est refusé. Patrice Bonbled

La Cour est d’avis qu’il faut vérifier, outre l’existence de ce recul, s’il est sensible ou significatif en termes relatifs et non absolus, s’il est justifié ou non par des motifs liés à l’intérêt général appropriés et nécessaires à leur réalisation et s’il est proportionné à ces motifs. Il appartient à l’autorité concernée d’apporter la preuve du respect de l’obligation de standstill et non pas à celui qui prétend disposer du droit subjectif qui lui est refusé.

L’arrêt relève tout d’abord que la modification légale abaissant la condition d’âge n’a pas été accompagnée par des mesures compensatoires ou de substitution en faveur des jeunes travailleurs visés. Le recul de protection sociale paraît évident: ces jeunes travailleurs ont perdu un revenu de remplacement des revenus du travail significatif. Ce recul ne peut être compensé par la possibilité de faire appel au CPAS en invoquant le droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale.

Modification justifiée?

L’Onem justifie cette modification légale par la nécessité de réaliser des économies pour assurer un équilibre budgétaire et par la volonté de favoriser l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi en encourageant leur participation au marché du travail. Il s’agit dès lors de motifs relevant de l’intérêt général.

Le caractère non proportionné de la nouvelle législation peut se déduire du fait qu’elle n’a prévu aucune mesure transitoire concernant les jeunes âgés de plus de 25 ans et qui avaient entamé un stage d’insertion pouvant leur permettre de bénéficier des allocations d’insertion. Patrice Bonbled

La Cour n’est pas de cet avis. Même si elle reconnaît volontiers que toute suppression de dépense engendre une économie, elle relève que l’ampleur de cette économie n’a pas été évaluée avant la modification légale et qu’aucun élément relatif à cette évaluation n’est produit. Au moment de l’examen du dossier, soit trois ans après la modification légale, l’efficacité budgétaire concrète n’est toujours pas évoquée.

Il en est de même en ce qui concerne les effets de l’incitation à fournir des efforts supplémentaires sur le marché du travail: aucune évaluation, même a posteriori, n’est produite. Le respect de la proportionnalité de la mesure adoptée ne peut donc être examiné ou vérifié.

La nouvelle législation réduisant de 30 à 25 ans l’âge applicable pour bénéficier des allocations d’insertion viole l’article 23 de la Constitution. Patrice Bonbled

Par contre, le caractère non proportionné de la nouvelle législation peut se déduire du fait qu’elle n’a prévu aucune mesure transitoire concernant les jeunes âgés de plus de 25 ans et qui avaient entamé un stage d’insertion pouvant leur permettre de bénéficier des allocations d’insertion. Ce stage n’a plus aucune utilité et constitue du temps perdu. En l’espèce, le jeune travailleur avait accompli onze des douze mois de stage et avait obtenu des évaluations plus que favorables.

La Cour constate dès lors un recul de protection sociale qui présente un caractère disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis sans pouvoir être justifié par des motifs liés à l’intérêt général. La nouvelle législation réduisant de 30 à 25 ans l’âge applicable pour bénéficier des allocations d’insertion viole ainsi l’article 23 de la Constitution.

La Cour refuse l’application de cette nouvelle norme et décide d’appliquer celle en vigueur précédemment: le jeune travailleur a droit aux allocations demandées même s’il est âgé de plus de 25 ans.