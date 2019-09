Une nouvelle exonération à ne pas manquer: l'exonération pour passif social

Plus de cinq ans après son adoption, l’exonération pour passif social sort ses premiers effets. En voici ses principales lignes directrices.

Patrice Delacroix et Olivier Hermand Partners PwC

Fin 2013, le statut unique pour les ouvriers et les employés était adopté par le législateur. En compensation au coût accru de ce statut unique (notamment l’allongement des délais de préavis), les employeurs (personnes physiques et sociétés) ont obtenu une exonération fiscale pour "passif social".

Cette exonération fiscale permet d’exonérer d’impôts une partie des bénéfices et profits, à concurrence d’un certain montant par travailleur concerné.

Les travailleurs donnant droit à l’exonération doivent avoir un minimum de cinq années de service sous le statut unique chez l’employeur, et cela au plus tôt à partir du 1er janvier 2014 (date d’introduction du statut unique).

À combien s’élève cette exonération?

L’exonération doit être calculée par travailleur et dépend du nombre d’années d’ancienneté accumulées sous le régime du statut unique.

L’exonération doit être calculée par travailleur et dépend du nombre d’années d’ancienneté accumulées sous le régime du statut unique.

Pour les travailleurs qui comptent entre six et vingt ans de service sous le régime du statut unique, l’exonération équivaudra chaque année à trois semaines de rémunération brute avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. Passé cette période, l’exonération annuelle sera réduite à une semaine de rémunération.

Lire plus

La rémunération mensuelle brute servant de base au calcul de l’exonération est plafonnée. Il est tenu compte de 100% de la rémunération jusqu’à 1.500 euros et de 30% entre 1.500 et 2.600 euros. La partie du salaire mensuel qui dépasse 2.600 euros n’est pas prise en compte.

Modification de dernière minute

L’exonération annuelle par travailleur est de maximum 253 euros pour la première année, 507 euros pour la deuxième année, etc. jusqu’à 1.267 euros à partir de la cinquième année.

La deuxième année, l’exonération équivaudra à 20% de l’exonération de la 1ère année et à 20% de l’exonération de la 2ème année. In fine, l’exonération annuelle par travailleur est de maximum 253 euros (20% * 3 semaines * [1.500 + 30% * (2.600-1.500)] * 3/13) pour la première année, 507 euros pour la deuxième année, etc. jusqu’à 1.267 euros à partir de la cinquième année.