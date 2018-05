Une place Patrice Lumumba à Bruxelles

Pierre Vercauteren, Président de l'Association royale des anciens du Congo et du Ruanda-Urundi adresse une lettre ouverte au bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), concernant l'attribution du nom de Patrice Lumumba à une place bruxelloise.

Monsieur le Bourgmestre,

C’est en tant que Président de Congorudi (Association royale des anciens du Congo et du Ruanda-Urundi) que je prends la liberté de vous écrire pour vous marquer mon étonnement ainsi que ma réprobation de vous avoir entendu annoncer le 17 avril dernier, sur les ondes de La Première, et avec une fierté non dissimulée, je vous cite: "Je suis très fier de cette décision qui permet de tourner une page importante de l’histoire de Belgique". Votre décision d’attribuer le nom de Lumumba à une portion du territoire de Bruxelles, capitale de l’Europe.

Les gens qui connaissent l’histoire du Congo pour y avoir vécu sereinement avec les Africains pendant de nombreuses années n’ont qu’un mot à la bouche: révoltant. Cette opinion montre une certaine méconnaissance de l’histoire de ce Premier ministre. La saga de ce personnage commence dans les années 50, quand il était employé à la poste de Stanleyville, dirigée par mon futur beau-père. C’est vous dire que j’ai été un témoin privilégié et bien informé de ses premières exactions connues. Je veux parler des détournements de fonds pour lesquels il fut condamné en 1956 à une peine de prison dont il ne sortit que pour participer à la célèbre Table ronde qui se tenait à Bruxelles.

Son attitude dictatoriale et ses promesses démagogiques délirantes, qui lui furent à juste titre reprochées par la plupart des membres fondateurs du Congo indépendant, précipiteront le pays dans le chaos. Pierre Vercauteren

Pour ne pas occuper trop de votre temps, je n’insisterai pas sur le discours offensant qu’il prononça le 30 juin 1960 au Parlement congolais, lors des cérémonies de l’Indépendance, et qui n’était qu’une insulte à la Belgique et au Roi Baudouin, alors présent. Comment celui qui, de prime abord, semblait être destiné à devenir un homme d’État d’envergure, et pas seulement sur le plan national, mais aussi au niveau régional, a-t-il pu devenir le principal artisan du chaos dans lequel se trouve encore actuellement le Congo, près de 60 ans après l’indépendance?

Son attitude dictatoriale et ses promesses démagogiques délirantes, qui lui furent à juste titre reprochées par la plupart des membres fondateurs du Congo indépendant, précipiteront le pays dans le chaos. Désinvolte et dénué de scrupules, il sera même rapidement abandonné par les plus éminents de ses amis. Son soutien politique dans le pays était loin d’être massif. Aux élections législatives de 1959, son parti politique, le MNC, n’obtenait que 41 sièges sur 137, avec ou sans irrégularités.

Avec son charisme et son pouvoir de persuasion, il aurait pu faire cesser les exactions contre les Belges et contre ses concitoyens, mais Patrice Lumumba n’en fit rien. Pierre Vercauteren

Les travaux de la Commission d’enquête parlementaire chargée de déterminer les circonstances de l’assassinat de Patrice Lumumba ont établi que sa personnalité suscite encore aujourd’hui des réactions en des sens divers. De par sa gestion chaotique, il perd rapidement le contrôle du pays. À peine est-il au pouvoir que les mouvements opposants, les syndicats et l’Eglise dénonçaient son incompétence. Plus de deux tiers des parlementaires de son parti finiront par se désolidariser publiquement de lui.

Bien que proclamant la non-violence, ses discours incendiaires et les folles espérances qu’il avait ainsi suscitées entraîneront des atrocités inouïes et la mort de centaines de Belges. Les discours dans lesquels il s’en prend à ses ennemis politiques provoquent des incidents partout dans le pays et entraîneront la mort de milliers de Congolais. Avec son charisme et son pouvoir de persuasion, il aurait pu faire cesser les exactions contre les Belges et contre ses concitoyens, mais il n’en fit rien. Quand, en août 1960, Albert Kalonji proclame la sécession du Sud-Kasaï, il ordonne une offensive contre Bakwanga. L’opération coûtera la vie à des milliers d’hommes, femmes et enfants, massacre qui sera qualifié de tentative de génocide par le Secrétaire général des Nations Unies.

C’est en se revendiquant de lui et de son discours que ses partisans, les Simba, se livrent alors aux tortures les plus odieuses dans les territoires qu’ils contrôlent. Pierre Vercauteren

Même après son décès, Lumumba porte une responsabilité dans la mort de milliers de Congolais et de centaines de Blancs lors des rébellions des années 60, notamment en Province orientale, et tout particulièrement à Stanleyville, où les parachutistes belges ont dû sauter pour sauver énormément de monde. C’est en se revendiquant de lui et de son discours que ses partisans, les Simba, se livrent alors aux tortures les plus odieuses dans les territoires qu’ils contrôlent et exterminent systématiquement les intellectuels et tous ceux dont le niveau de vie dépasse un tant soit peu celui de la population.

Vous constatez, donc, Monsieur le Bourgmestre, qu’attribuer le nom de ce personnage à une rue ou à une place de Bruxelles est une lourde décision, alors que, pendant ce temps, on songe à déboulonner les statues de Léopold II et qu’au nouveau Musée de Tervueren, on profite de la rénovation pour faire disparaître son buste à la cave.

Je terminerai mon propos en ajoutant que le père de l’indépendance ne fut en aucun cas Patrice Lumumba, mais bien le Président Kasavubu.