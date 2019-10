Une protection contre le licenciement qui conduit… à plus de licenciements

Éviter les brebis galeuses

Qui plus est, l’employeur ne doit même pas être au courant: même durant la période dite "occulte" entre janvier 2020 et la publication de la liste des candidats en mars 2020, ces derniers sont protégés contre le licenciement. C’est unique en son genre en Europe. Et cela a des effets pervers. Si vous craignez pour votre emploi en tant que travailleur — une chose qui n’est pas impensable dans le cas d’une récession imminente —, vous avez tout intérêt à vous porter candidat. Un employeur y réfléchira à deux fois avant de vous licencier, vu l’ardoise à régler dès l’instant où vous vous portez candidat. Reste à savoir si une personne animée par de tels motifs est un bon délégué du personnel. Et l’employeur le sait lui aussi. Il est dans l’intérêt de son entreprise d’avoir de bons délégués et d’éviter que des brebis galeuses ne bénéficient d’un statut protégé. C’est précisément pour cela que les employeurs sont enclins à licencier plus rapidement. Entendez vers la période actuelle.

Supprimez la "période occulte"

L’ironie veut donc que des travailleurs soient licenciés plus rapidement et en plus grand nombre en raison d’une disposition qui doit précisément les protéger contre le licenciement. La solution est simple: un régime de protection moins draconien et moins poussé, qui permet des licenciements non liés à la candidature pourrait limiter substantiellement la vague des licenciements. Dans l’intérêt de notre économie et de la sécurité d’emploi, un changement de la réglementation s’impose d’urgence: supprimez la période occulte entre la candidature et la publication des listes, prévoyez une période de protection plus courte et autorisez le licenciement de personnes pour des raisons qui n’ont rien à voir avec leur candidature. Ce n’est que de cette manière que le législateur pourra retrouver la confiance des employeurs et offrir un ballon d’oxygène tant aux employeurs qu’aux travailleurs. Les syndicats en tireront également profit. Ils garantiront ainsi que seuls des candidats motivés poseront leur candidature pour les bonnes raisons.