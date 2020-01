Utiliser des chatbots pour votre service support, est-ce permis?

Cette technique permet par exemple à un programme informatique d’interpréter la question d’un utilisateur en fonction d’un contexte donné et, dans le cas d’un chatbot, d’y répondre automatiquement. Il existe aujourd’hui une pléthore de solutions que vous pouvez intégrer dans vos projets, certaines même sous forme d’open source. Ces solutions peuvent également être combinées à des techniques d’apprentissage profond et de réseaux de neurones artificiels pour améliorer l’apprentissage du type de question et réponse et rendre le résultat plus adapté et authentique.