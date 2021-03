Vaccination et coronavirus: un employeur averti en vaut deux

La lente progression de la campagne vaccinale est l’occasion de faire le point sur quelques questions fréquemment posées.

Un employeur peut-il contraindre ses travailleurs à se faire vacciner ?

Non. Chaque employé est libre de se faire vacciner.

Les choses se compliquent toutefois lorsque l’on tente de concilier le caractère (jusqu’à présent) volontaire du vaccin et les obligations légales de l’employeur et du travailleur d’assurer la santé et la sécurité de tous au travail.

Certains juristes soutiennent dès lors que les travailleurs ont l’obligation de se faire vacciner dès que possible tandis que l’employeur a l’obligation (ou, à tout le moins, la possibilité) correspondante de refuser l’accès à l’entreprise aux retardataires, sans que ni les règles anti-discrimination (si traitement différencié il y a, il est justifié par un but légitime et est donc valable) ni le droit à la vie privée (qui n’est pas absolu) ne s’y opposent.

L’état actuel du droit ne permet pas de trancher clairement cette question dont l’intérêt pratique est, à ce stade, limité, eu égard à l’obligation généralisée de télétravail et aux balbutiements de la campagne vaccinale.

Un employeur peut-il demander une preuve de vaccination et lister les travailleurs vaccinés ?

Non. Le statut vaccinal constitue une donnée personnelle sensible au sens du fameux Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il n'existe pas actuellement de base légale permettant son traitement dans le cadre de la relation de travail.

L'Autorité de protection des données a également précisé que le consentement du travailleur n’était pas une base légale valable, en raison de la pression que celui-ci pourrait subir.

"L’interdiction de récompenser les travailleurs vaccinés ne peut pas être contournée par l'octroi d'une prime générale conditionnée à un pourcentage de travailleurs vaccinés." Etienne Pennetreau Avocat Schoups

Les travailleurs auront-ils droit à un congé de vaccination ?

Oui. Un avant-projet de loi a été déposé prévoyant l'introduction d'un congé de circonstance en vue de la vaccination contre le coronavirus. Sa publication au Moniteur belge est attendue pour ce mois-ci.

Dans ce cadre, le travailleur aura le droit de s'absenter le temps nécessaire à la vaccination, avec maintien de sa rémunération normale, moyennant deux conditions : avertir préalablement et immédiatement son employeur et utiliser le congé à cette fin.

Se conformant à l’avis de l’Autorité de protection des données, l’avant-projet prévoit que l’invitation à se faire vacciner ou la confirmation du rendez-vous est une preuve suffisante du congé. De plus, l’employeur pourra uniquement enregistrer l'heure du rendez-vous (sans référence à son motif vaccinal) et devra utiliser les codes habituels, de sorte qu’aucune distinction ne puisse être faite avec les autres cas de congé de circonstance.

Le régime s'appliquera jusqu'à la fin de cette année et pourrait être prolongé jusqu'au 1er juillet 2022, après avis du Conseil National du Travail.

Les travailleurs vaccinés peuvent-ils être récompensés ?

Non. Les règles anti-discrimination ne le permettent pas. Le SPF Emploi a également fait remarquer que l’interdiction de récompenser les travailleurs vaccinés ne peut pas être contournée par l'octroi d'une prime générale conditionnée à un pourcentage de travailleurs vaccinés. Eu égard à l’interdiction de traiter cette donnée sensible, même avec le consentement du travailleur, il serait du reste impossible en pratique de vérifier que l’objectif a été atteint.

Dans la mesure où un plan de prévention existe au sein de l’entreprise, il est néanmoins possible d’accorder une prime lorsque le nombre de jours d’absence pour cause d’accident du travail ou de maladie est réduit. À cette fin, le système d’avantages non récurrents liés aux résultats prévus par la C.C.T. n° 90 pourrait, par exemple, être utilisé.

Les mesures coronavirus restent-elles applicables si tous les travailleurs sont vaccinés ?

Oui. Le statut vaccinal des travailleurs n'a aucune incidence sur les mesures prévues par l’Arrêté ministériel Covid-19 (télétravail obligatoire, distanciation sociale, etc.) qui demeurent pleinement applicables et pour lesquelles les contrôles de l’inspection sociale sont nombreux.