Vendez belge !

Dans le sillage de nos voisins ?

Est-ce que nous manquons d’audace ? Est-ce que nous n’osons pas voir assez grand ? Si on regarde le petit nombre d'entreprises belges qui opèrent à l'étranger, les Belges sont apparemment réticents à faire un pas dans l'inconnu et ils se limitent trop souvent aux frontières... Le plus souvent nous ne nous en tenons qu'à la Flandre ou à la Wallonie ou nous gardons un esprit de clocher. Cela doit changer. Nous devons oser rayonner sur nos voisins, pionniers de leur économie numérique.

Les consommateurs belges achètent de plus en plus - et maintenant déjà au-dessus de la moyenne - en ligne. De nombreuses boutiques en ligne étrangères telles que le magasin de vêtements en ligne allemand Zalando et les boutiques en ligne néerlandaises Bol.com et Coolblue continuent d’attirer de nombreux clients dans notre pays. Mais aussi des acteurs plus petits tels que les housses pour GSM de GoCustomized.nl et les chaussures écologiques sur Veja.fr en Belgique. Malheureusement, nous avons trop peu de contre-exemples belges.