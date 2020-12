Vers une impunité totale pour les propos haineux sur les réseaux sociaux?

Le 7 octobre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui crée les conditions d’une impunité pénale quasi totale au profit de ceux qui font déferler la haine sur les réseaux sociaux. En maintenant sa ligne de conduite dans toute sa rigueur, elle fait reculer une cause qui devrait être d’intérêt national : la lutte contre les propos haineux sur internet. Décryptage.

Maus Cock et Etienne Wery.

-Un abus qui prend la forme d’une infraction de droit commun (diffamation, injure, etc.);

Le bouleversement d’internet

Internet était donc inclus dans le régime du délit de presse. Et il fallait s’en réjouir : la presse était alors en pleine migration numérique et craignait un régime à deux vitesses pour un contenu identique selon le support utilisé (papier vs électronique).